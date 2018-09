Heidelberg. (rnz/mare) In Heidelberg-Kirchheim müssen am Samstag, 8. September, im Kreuzungsbereich der Schwetzinger Straße und Lochheimer Straße Arbeiten am Abwasserkanal durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird der betreffende Bereich den ganzen Tag für den Verkehr gesperrt, teilen die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit.

Von dieser Sperrung sind auch die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) der Linie 26 betroffen.

Der SEV fährt an diesem Tag ab der Kreuzung Pleikartsförster Straße und Heuauer Weg eine Umleitung. Dadurch entfallen die Haltestellen Odenwaldstraße und Albert-Fritz-Straße Richtung Bismarckplatz ersatzlos, an der Haltestelle Kirchheim Rathaus kann Richtung Bismarckplatz lediglich der Steig D bedient werden.