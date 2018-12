Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Stark betrunken war ein 33-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochabend auf der Bundesstraße B535 unterwegs. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bemerkt wurde der Betrunkene von einem 53-jährigen Auto-Fahrer. Dieser war kurz vor 21 Uhr vom Emmertsgrund aus in Richtung Schwetzingen und hinter dem Audi unterwegs. Der Audi-Fahrer fuhr deutliche Schlangenlinien und kam dabei mehrmals nach links und nach rechts von der Fahrbahn ab. In Höhe der Abfahrt zur B3 in Richtung Wiesloch streifte der Audi dann auch noch einen Brückenpfeiler.

An der Ampel zur Speyerer Straße würgte der Audi-Fahrer dann den Motor ab und blieb bei Grün an der Ampel stehen. Daraufhin fuhr der 53-Jährige neben den Audi und forderte den 33-jährigen Fahrer auf, nach rechts abzubiegen und an der dortigen Bushaltestelle anzuhalten. Zudem verständigte er die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie, dass am Audi frische Unfallspuren zu sehen waren und der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Der Audi blieb verschlossen vor Ort, der Fahrer kam auf das Polizeirevier Heidelberg-Süd, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdachts der Unfallflucht ermittelt.