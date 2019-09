Heidelberg-Kirchheim. (pr/mare) Ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 26 und einem Hyundai hat sich am Mittwochnachmittag in der Schwetzinger Straße ereignet.

Eine Frau fuhr ersten Informationen zufolge mit ihrem Auto von der Wilhelm-Grieser-Straße in die Schwetzinger Straße und kollidierte dabei mit einer in Richtung Friedhof fahrenden Straßenbahn. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr in Kirchheim unterbrochen.