Heidelberg. (RNZ/mare) Stell Dir vor, es ist Weltmeisterschaft, und keiner kriegt es mit. Eine Horrorvorstellung für Dana Rösiger. Der Sport- und Sozialfotografin ist es nämlich ein Anliegen, junge Mädchen für Fußball zu begeistern. Deshalb hat sie zum Beginn der Frauenfußball-WM am Freitag ein Projekt gestartet, dessen Vernissage inklusive Fußballnachmittag für die ganze Familie zeitgleich in der Heidelberger Bahnstadt über die Bühne geht: #kickitlikelira.

> Was ist #kickitlikelira? #kickitlikelira ist ein künstlerisches Sportprojekt der Heidelberger Fotografin Dana Rösiger. Vor der Frauenfußball-WM 2019 hat Dana Rösiger mehrere Monate eine Auswahl junger Spielerinnen begleitet – vom Amateurbereich bis hin zur Bundesliga. Eine Wanderausstellung ist fortan an den Hauptbahnhöfen in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe zu sehen. Dana Rösiger zeigt dabei emotionale Momente – vom Training über Auswärtsspiele bis zu Spielbesprechungen in der Kabine. Die Bilder und Videostatements zeigen, welche Geschichten hinter den Talenten stecken. Sie dokumentieren, was die Spielerinnen bewegt, welche Kraft ihnen der Fußball gibt und wie cool Frauenfußball ist. Die Vernissage ist parallel zum Start der Frauenfußball-WM in Frankreich am Freitag, 7. Juni, auf dem Gadamerplatz in der Heidelberger Bahnstadt. Gleichzeitig findet hier ein Fußballnachmittag für Familien statt.

> Worum geht es bei dem Projekt? #kickitlikelira soll jungen Frauen, die Fußball spielen, ein Gesicht geben und ihnen Mut machen, für ihre Träume einzustehen und Herausforderungen mit Kampfgeist zu meistern sowie die Begeisterung für den Sport beim Nachwuchs wecken. "Wir suchen die junge Lira von morgen", ist ein Motto des Projektes. Die Aktion soll die Akzeptanz des Frauenfußballs erhöhen und den Fokus der Berichterstattung auf die Leistung der Spielerinnen lenken. #kickitlikelira unterstützt aber nicht nur junge Frauen und Mädchen dabei, für ihre Träume und Ziele zu kämpfen. Ein Teil der Einnahmen geht an die Waldpiraten in Heidelberg, eine Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

> Was wird beim Fußballnachmittag in Heidelberg geboten? Anpfiff für den "Kick-Off"-Event ist um 14 Uhr. Special Guest ist Freestyler Max aus Mannheim. Der Perfomer gehört zu den besten Freestylern Deutschlands und präsentiert am Nachmittag seine Fußball-Tricks in Form einer Show.

Das Human-Table, Hüpfburg-Turnier ist die Steigerung des Tischfußballs und an der Torwand kann jeder einen Volltreffer landen. Kleine Kicker haben die Chance, ihr Hüpf-Talent auf der Fußball-Hüpfburg zu zeigen. Außerdem stimmen das ImprovComedy House Team FullHouse als „Walking Act“ humorvoll auf die Frauenfußball WM ein. Am frühen Abend sorgen ein Fußball-Quiz und ein Fußball-Improtheater für einen spielerischen Ausklang auf der Bühne. Obendrein können die Besucher den ganzen Nachmittag über die Bilder der Ausstellung auf sich wirken lassen.

> Wer ist die Initiatorin? Initiatorin des Projekts ist die anerkannte Sport- und Sozialfotografin Dana Rösiger. Seit 2009 engagiert sich die Heidelbergerin für Frauenrechte und darum, Frauenfußball verstärkt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Beispielsweise dokumentierte sie in den letzten zwei Jahren mit der Initiative ‚Equal Playing Field’ Fußballspiele auf dem Kilimanjaro und am Toten Meer. „Viele wissen nicht, dass die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich stattfindet", sagt die Fotografin. "Deshalb möchten wir mit dem Projekt auf dieses Großereignis aufmerksam machen.“

Fatmire "Lira" Alushi. Foto: dpa

> Wer ist die Namensgeberin? Fatmire "Lira" Alushi (ehemals Bajramaj) ist das Gesicht der Kampagne und Vorbild zugleich. Sie floh als junges Mädchen aus dem Kosovo und begann in Deutschland – nach anfänglichem Widerstand ihrer Familie – in jungen Jahren ihre Fußballkarriere. Außerdem steht die ehemalige Fußballspielerin zum Eröffnungsspiel der WM im ZDF als Spielanalystin bereit.