Heidelberg. (pri/mün) Die Berufsfeuerwehr wurde am Donnerstag kurz vor 11 Uhr zu einem Kellerbrand in die Heidelberger Weststadt gerufen. Vor Ort in der Gaisbergstraße stellte sich heraus, dass sich im Keller ein Karton entzündet hatte. Offenbar waren darin mit Leinöl getränkten Lappe. Dadurch sei es zu der Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr brachte den Karton ins Freie.

Nach ersten Informationen wurde eine Frau vom Rettungsdienst wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Unbekannt ist, ob Sachschaden entstanden ist.

Mit Leinöl getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung und sind bei unsachgemäßem Umgang oft Ursache für Brände. Wer seine Hölzer in Haus und Garten mit Leinöl bearbeitet, sollte die verwendeten Pinsel gut reinigen und die zum Auftragen verwendeten Stofflappen sachgerecht aufbewahren oder entsorgen, empfehlen die Behörden.

Weitere Informationen folgen.