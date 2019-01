Heidelberg. (rnz/mare) Zahlreiche Wohnungen in der Heidelberger Altstadt werden am Dienstag oder Mittwoch ohne Heizung und warmes Wasser sein. Denn wie die Stadtwerke mitteilen, gibt es aktuell eine Störung an einem Fernwärmeschacht in der Grabengasse. Und die kann nur behoben werden, wenn die Versorgung unterbrochen ist.

Und das wird also am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Januar, geschehen. Betroffen sind die Bereiche Plöck/Seminarstraße ab Höhe Grabengasse, Mittelbadgasse, Zwingerstraße und Teile der hinteren Hauptstraße. Zunächst werden noch Untersuchungen durchgeführt und je nach Ergebnis dann gleich am Dienstag ab 13 Uhr oder am Mittwoch die Fernwärme abgestellt. Und zwar für einige Stunden. Bis dahin, so die Stadtwerke, seien alle Haushalte mit Wärme versorgt.

Gut eine Stunde, nachdem die Wärme abgestellt worden ist, wird's kalt in den betroffenen Wohnungen. Die Stadtwerke rechnen damit, dass Heizung und Warmwasser rund vier Stunden ausfallen. Dann dauere es, so heißt es in der Pressemitteilung, nochmals eine Stunde, bis die Wärme wieder in der Wohnung ist.

Es wird empfohlen, während des Ausfalls sparsam zu heizen und die vorhandene Wärme gezielt einzusetzen. Konkret geben die Stadtwerke den Tipp, ungenutzte Räume nicht zu heizen oder kein unnötig heißes Wasser per Heizung zu bereiten.

Schon am Sonntag war es in der Altstadt zu Ausfällen der Fernwärme gekommen. Mehrere Haushalte saßen stundenlang im Kalten.

Aktuelle Entwicklungen lassen sich online unter www.swhd.de abrufen.