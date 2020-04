Alexa und Axel Scheuber in ihrem Geschäft in der Schwetzinger Straße. Foto: Popanda

Heidelberg. (pop) Für viel Irritation sorgten in Kirchheim die in der RNZ am 20. und 24. April veröffentlichten Meldungen der Polizei, wonach die Beamten gegen einen 39-jährigen Betreiber einer Fahrradwerkstatt und dessen 42-jährigen Angestellten aus dem Stadtteil ermittele. Beide sollen mit gestohlenen Fahrrädern gehandelt haben und stehen unter dem Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach den Eigentümern der Räder.

Manche Kirchheimer dachten bei dieser Meldung an die Familie Scheuber, die seit 37 Jahren eine Fahrradwerkstatt betreiben. 2014 übernahmen Axel und Alexa Scheuber das Geschäft von Ursula und Wilfried Scheuber. Und die beiden möchten klarstellen: "Bei dieser dubiosen Werkstatt handelt es sich nicht um unser Geschäft in der Schwetzinger Straße."

Man habe, so Axel Scheuber, bis 23. April wegen Quarantäne geschlossen gehabt und erst am 24. April das Geschäft wieder geöffnet. Das habe die Gerüchteküche aber noch zusätzlich befeuert, so Scheuber. Zu allem Überfluss wohnen die Inhaber auch noch in der Straße, in der sich die fragliche Werkstatt befindet. "Wir haben dort ebenfalls, wie in den Berichten erwähnt, einen Hof", so Scheuber. Die Polizei, auf deren Berichten die Artikel basierten, hatte keine genaueren Ortsangaben zur Werkstatt gemacht.