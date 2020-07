Heidelberg. (RNZ/mare) In diesem Jahr kann es wegen der Corona-Pandemie keine Schulabschlussfeiern auf der Heidelberger Neckarwiese geben. Das teilt die Stadtverwaltung vor dem letzten Schultag am Mittwoch, 29. Juli, mit und appelliert an die Schüler, sich daran zu halten.

Die Stadt habe in der Vergangenheit die Feiern der Schüler auf der Neckarwiese stets wohlwollend unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorgaben des Landes zum Infektionsschutz lassen in diesem Jahr aber keine Schulabschlussfeiern zu.

Nach der gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 23. Juni 2020 gilt: Ansammlungen im öffentlichen Raum wie etwa auf der Neckarwiese von mehr als 20 Personen sind nicht gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) sind verstärkt auf der Neckarwiese im Einsatz und werden Verstöße gegen die Verordnung ahnden.

Oberbürgermeister Eckart Würzner und Andreas Stenger, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mannheim, haben im Vorfeld in einem gemeinsamen Schreiben an die Schulleitungen darum gebeten, ihre Schüler über die aktuellen Regelungen zu informieren sowie eindringlich an sie zu appellieren, von Feierlichkeiten in diesen Pandemiezeiten abzusehen.