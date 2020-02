Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Zahlen sprechen für sich: Im Bereich des Polizeireviers Nord der Heidelberger Polizei – dazu gehören Neuenheim, Handschuhsheim, Dossenheim und Ziegelhausen mit insgesamt rund 56.000 Einwohnern – verzeichneten die Beamten vor zwei Jahren noch 46 Einbrüche. Für 2019 liegen die Zahlen noch nicht endgültig vor, aber es werden laut Polizeioberkommissar Rainer Habitzreuther "wohl weniger als die Hälfte sein".

Woran liegt es? "Mehr Polizeipräsenz in den Straßen und noch engere Zusammenarbeit der Ermittlungsgruppen der gesamten Heidelberger Kriminalpolizei. Das bringt mehr Erkenntnisse über Täter und ihr Verhalten, und die fließen erfolgreich in unsere Präventionsarbeit ein." Seit wenigen Jahren komme auch bei einem unvollendeten Einbruch die Spurensicherung ins Haus. "Die haben ja doch ein geschulteres Auge." Denn das möchte niemand erleben müssen: grenzenloses Chaos, Bücher auf dem Boden, Schränke durchwühlt, Bargeld, Kamera, Laptop und Schmuck geklaut. Einbrecher rauben eben auch Erinnerungsstücke – und vor allem Sicherheitsgefühl. "Jedes sechste Einbruchsopfer zieht um", weiß Habitzreuther. "Dieses verloren gegangene Gefühl ist oft schlimmer als der materielle Schaden."

55 Mitarbeiter hat das Polizeirevier Nord, rund 2500 Straftaten werden hier jährlich bearbeitet, erzählt Polizeihauptmeister Marc Fischer. "Das ist viel." Die Präsenz auf der Straße findet er trotzdem gut: "Das hat auch was mit Bürgernähe zu tun." Also geht es jetzt mal raus mit dem Kollegen Habitzreuther. Zunächst zu Fuß eine Stunde durch die Straßen von Neuenheim, dann mit dem Polizeieinsatzwagen.

"Die Routen und Zeiten variieren", betonen die Beamten. "In Neuenheim funktioniert in der Regel auch noch das wache Auge der Nachbarschaft", erzählen sie. Einen besseren Schutz gebe es kaum. "Wenn da ein verdächtiger Sprinter mit fremdem Kennzeichen dauernd die Straße langfährt oder mehrere Tage parkt, dann werden wir sofort angerufen." Das passiere bis zu viermal pro Woche – und jedem Hinweis werde nachgegangen.

Die polizeiliche Erfahrung zeige, dass die wenigsten Einbrecher Profis seien. Vielmehr nutzten sie die Gelegenheiten, wenn gerade niemand zuhause zu sein scheine. "Die Eingangstür sollte deshalb nie nur kurz ins Schloss gezogen sein, und ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster." Alle Gebäudeöffnungen, die der Einbrecher ohne weiteres Werkzeug erreichen kann, sollten deshalb mit Sicherheitstechnik von einfachsten Hilfsmitteln bis zur Einbruchmeldeanlage gesichert sein.

Habitzreuther und Fischer kontrollieren bei ihrem Rundgang bei Bedarf auch mal "verdächtige Personen" und haben aufmerksam Schwachstellen an Gebäuden im Blick. Sind Fenster, Balkon- und Terrassentüren zu oder ist da eine Kofferraumklappe am Auto offen? Wenn die Polizisten Bewohner antreffen, sprechen sie diese direkt an. Wenn nicht, gibt es Info-Material in den Briefkasten. Darin stehen Adressen von Polizeiberatungsstellen und Tipps über Täter-Arbeitsweisen und Sicherungsmechanik. Zum Beispiel Türsperren, Pilzkopf-Verschlüsse an Fensterrahmen, abschließbare Griffe, Gitter, Alarmanlagen und Safes.

In der Stadt gibt es noch etwas Besonderes: die "Heidelberger Schlossprämie". Von diesem Projekt der Kommunalen Kriminalprävention mit Fördergeld für Schutzmaßnahmen profitieren nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter.

Info: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de