Von Karla Sommer

Heidelberg-Weststadt. Eigentlich sollte es die Variante 3 sein, die der Bezirksbeirat Weststadt mehrheitlich für die Umgestaltung des Alois-Link-Platzes favorisiert hatte. Der Vorschlag sieht vor, die östliche Gaisberg- und die nördliche Dantestraße zu verkehrsberuhigten Bereichen zu machen und den Steigerweg dafür zweispurig auszubauen. Der Parkplatz, der sich noch auf dem Platz befindet, soll durch viel Grün ersetzt werden. Doch jetzt scheint es nicht mehr so sicher zu sein, dass die Variante der Favorit aller ist. Diesen Eindruck hatte man während einer Anwohnerbegehung vor Ort. Auf Einladung von Angelika Binding und Alexander Hofer trafen sich gut 40 Weststädter – unter ihnen einige Bezirks- und Gemeinderäte und auch ganz privat der SPD-Politiker Lothar Binding – auf dem Parkplatz, der in der lebhaften Diskussion dann auch zum Streitpunkt wurde.

"Dieses Areal ist mir schon lange ein Dorn im Auge", stürmt Magdalena Melter, Bewohnerin der Gaisbergstraße, als erste zu dem Treffpunkt am Samstag. Ihr geht es weniger wie Martin Siemann von der dort anliegenden Mahlzahn-Bäckerei um die wegfallenden Parkplätze, sondern um die mangelnde Attraktivität des Alois-Link-Platzes. Dies hatte auch die Stadt erkannt und ein Planungsbüro beauftragt, Entwürfe für den Platz und die Umgebung anzufertigen. Die vom Bezirksbeirat favorisierte Variante 3 sehe aber vor, große alte Bäume zu fällen, um den Steigerweg zweispurig auszubauen. Dass dadurch auch der Verkehrsfluss im Steigerweg und auch die Staus an der Ampel zur Rohrbacher Straße zunehmen würden, wurde in der Diskussion zum Stein des Anstoßes für die Anwohner.

Also "alles so lassen", wie es die Variante 1 vorschlägt? Unter Berücksichtigung des Erhalts der meisten Parkplätze, der Hinzufügung von genügend Fahrradabstellplätzen, dem Erhalt und der Wiederbelebung des denkmalgeschützten Kiosks und eventuell der vorhandenen Toiletten sowie der Aufwertung der Grünanlage mit dem Alois-Link-Gedenkstein könnte ein Konsens entstehen, hatte man den Eindruck. Wie das und ob überhaupt das Ganze mit Leben gefüllt wird, das steht noch in den Sternen, denn erst einmal, so beschlossen es die Stadträte in der letzten Gemeinderatssitzung, soll jetzt der Keller unter dem Kiosk verfüllt werden, um die Standsicherheit des Gebäudes zu sichern.

Von einem im Stadtteil integrierten, verkehrsberuhigten und mit Aufenthaltsqualität ausgestatteten Platz, der auch weiter Parkmöglichkeiten für die Anwohner bietet, träumten hingegen die anwesenden Weststädter. Deshalb gab es auch das von den beiden Initiatoren erwünschte Stimmungsbild. Lothar Binding erinnerte an den zunehmenden Parkraumwegfall, seine Frau Angelika dachte deshalb an eine Pergola über den Parkplatz und schlug auch eine Parkraumbewirtschaftung vor.

Stefan Hauck vom Stadtteilverein kann sich in dem Kiosk eine Rad-Rallyestation vorstellen mit kleiner Bewirtung, andere plädierten wiederum dafür, den Kiosk kostenfrei einem engagierten Team oder Verein, der auch für die Instandhaltung des Grünbereiches sorgt, zu überlassen.

Ideen gab es genug an diesem Samstagnachmittag, sodass man auf die Idee kam, eine schriftliche Befragung der Anwohner zu initiieren oder auch ein Bürgerbeteiligungsverfahren anzuregen. Das könne dann "im Gemeinderat dauern", so die SPD-Stadträtin Johannah Illgner, "aber es bringt was, sich zu Wort zu melden".