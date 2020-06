Heidelberg. (dns) Bei dem Corona-Ausbruch auf einer Großbaustelle in der Bahnstadt bleibt es vermutlich bei 13 Infizierten. Wie das Gesundheitsamt auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurden am Montag alle 48 Kontaktpersonen der Erkrankten nochmal auf das Virus getestet. "Die vorliegenden 47 Ergebnisse der Kontaktpersonen der Kategorie 1 des ,Baustellen’-Clusters sind erfreulicherweise alle negativ", so eine Behördensprecherin. Bei einem Test sei jedoch ein Fehler unterlaufen, sodass dieser wiederholt werden müsse.

Trotz der negativen Tests bleiben die Mitglieder des Bautrupps jedoch weiterhin in Quarantäne in einem Heidelberger Hotel. Da die Tests keine 100-prozentige Sicherheit bieten, gilt diese immer für zwei Wochen nach dem letzten Kontakt mit einem Covid-Infizierten. Abgesehen von den 13 Bauarbeitern sind in Heidelberg derzeit drei weitere aktive Corona-Fälle bekannt.

Heidelberg. (dns) Nachdem bei 13 Mitgliedern eines Bautrupps, der in einer Sammelunterkunft in der Bahnstadt wohnte, das Coronavirus festgestellt wurde, kritisiert die zuständige Gewerkschaft IG Bau den Einsatz osteuropäischer Arbeiter in der Branche: "Das hat rein ökonomische Gründe", betont der für Nordbaden zuständige Gewerkschaftssekretär Christoph Bahn gegenüber der RNZ. Dass Bauträger Subunternehmen aus Osteuropa aufgrund einer bestimmten Spezialisierung anstellen, kann er sich nicht vorstellen: "Das liegt nur daran, dass deren Mitarbeiter den Mindestlohn für Hilfsarbeiter erhalten – und nicht den deutlich höheren Facharbeiterlohn." Denn während der Mindestlohn bei 12,55 Euro pro Stunde liege, fange der für Facharbeiter erst bei 18,88 Euro an.

Dass die Bautrupps für die Zeit ihres Einsatzes meist in Containern am Rande der Baustellen wohnen, kritisiert Bahn ebenfalls: "Diese Unterbringung ist nicht so, wie irgendjemand leben möchte." Jedoch erklärt er auch, dass das gängige Praxis bei Großprojekten sei – vor allem im Hochbau. "Das lässt der gesetzliche Rahmen auch zu."

Zwar seien die gesetzlichen Auflagen für diese Sammelunterkünfte im Rahmen der Corona-Pandemie verschärft worden – schließlich kann sich das Virus dort sehr leicht verbreiten –, aber zumindest seine Gewerkschaft habe kaum die Möglichkeit, das zu überprüfen, so Bahn. "Wir besuchen die Kollegen auf den Baustellen und nicht nach Feierabend." Ohnehin sei es schwierig, die Mitarbeiter aus Osteuropa zu beraten, gesteht der Gewerkschaftssekretär: "Das hat ganz praktische Gründe und scheitert häufig an der Sprache."

Auch deshalb sei es für Firmen leicht, diese Arbeitnehmer auszubeuten. Auf einer Baustelle in Villingen-Schwenningen habe ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern etwa 500 Euro monatlich vom Lohn abgezogen – damit diese zu acht in einem engen Container schlafen durften. "Da die Löhne in den Heimatländern deutlich niedriger sind, lassen die sich trotzdem drauf ein", so Bahn. Ähnliche Beschwerden seien ihm aus Heidelberg jedoch nicht bekannt.

Inwiefern die Hygiene- und Abstandsregeln, die wegen der Pandemie nötig sind, bei den Projekten eingehalten werden, sei ebenfalls schwer zu sagen. "Das ist auf einer Baustelle aber natürlich auch deutlich schwieriger als etwa im Büro." Außerdem stelle man immer wieder fest, dass sich viele Kollegen kaum an die Helmpflicht halten – das dürfte auch für Masken gelten.

Heidelberg. Damit es nicht zu einem noch größeren Ausbruch des Coronavirus in der Bahnstadt kommt, werden 50 Mitglieder eines Bautrupps nun vorübergehend in einem Heidelberger Hotel untergebracht. Das bestätigte die Stadtverwaltung am Dienstag gegenüber der RNZ. Dabei handelt es sich um Bauarbeiter, die laut einem ersten Test zwar nicht mit dem Virus infiziert sind, jedoch Kontakt hatten zu den 13 Menschen, bei denen am Wochenende Covid-19 diagnostiziert wurde. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, bleiben sie nun zwei Wochen in dem Gasthaus.

Die dafür anfallenden Kosten von 70 Euro pro Person und Tag würden in diesem Einzelfall vorläufig von der Stadt getragen, bestätigte ein Stadtsprecher am Dienstag gegenüber der RNZ. Denn eine räumliche Trennung von Erkrankten und Gesunden sei hier zwingend notwendig – und die Kommune nach dem Infektionsschutzgesetz dafür zuständig, solange kein anderer Kostenträger dafür aufkommen muss.

Die 13 Bauarbeiter, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, verbringen die nächsten zwei Wochen dagegen weiter in der Sammelunterkunft am Rande der Baustelle. Dort sind sie jedoch isoliert untergebracht. Der Bautrupp aus Osteuropa bestand ursprünglich aus 65 Arbeitern. Die zwei übrigen Mitglieder befinden sich laut dem Gesundheitsamt nicht mehr in Heidelberg oder dem Rhein-Neckar-Kreis, haben jedoch eine Nachricht erhalten, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen.

Laut dem Bauträger geht es allen Betroffenen derzeit den Umständen entsprechend gut, sie würden vor Ort ärztlich betreut. "Sie haben keine großen gesundheitlichen Auswirkungen", so ein Sprecher des Unternehmens, das zum Schutz seiner Mitarbeiter und der Erkrankten darauf besteht, nicht namentlich genannt zu werden.

Der Bautrupp sei Teil eines Nachunternehmens, das auf Beton- und Stahlarbeiten spezialisiert sei. Dass dessen Mitarbeiter in Containern direkt an der Baustelle untergebracht wurden, sei ein "durchaus übliches Prozedere", so der Sprecher des Bauträgers. Bei der Einrichtung der Unterkunft habe man jedoch darauf geachtet, dass alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden: "Wir haben das auch kontrolliert, aber natürlich nicht Tag und Nacht." Deshalb könne man nicht mit Sicherheit sagen, ob die Arbeiter sich durchgehend an die Auflagen gehalten hätten. Um ihnen das zu erleichtern, hätte man jedoch bei allen Baustellen die Dusch- und Toilettenbereiche ebenso vergrößert wie die Besprechungsräume. Die Arbeit auf der Baustelle liegt zwar derzeit auf Eis. Sie werde jedoch fortgesetzt, sobald dort alles grundsätzlich desinfiziert worden sei.

Laut Gesundheitsamt sind die 13 infizierten Bauarbeiter derzeit die einzigen aktiven Corona-Fälle im Heidelberger Stadtgebiet. Die anderen 309 Heidelberger, die sich zuvor angesteckt hatten, sind mittlerweile alle wieder genesen. Neben den insgesamt 63 Bauarbeitern befinden sich derzeit 37 weitere Menschen in Quarantäne, da sie engen Kontakt zu Infizierten hatten.

Heidelberg. (dns) Auf einer Baustelle in der Heidelberger Bahnstadt ist es zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen: Wie Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag mitteilte, wurde das Virus bei 13 Bauarbeitern festgestellt. Demnach lebten die nun Erkrankten auch alle in Containern direkt an der Baustelle: "Das ist natürlich eine Situation, die ideal ist für eine Verbreitung des Virus", erklärte Würzner: Die Wohnbedingungen dort seien beengt gewesen, außerdem hätten sich die Menschen die sanitären Einrichtungen geteilt.

Man habe jedoch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Patienten identifiziert und isoliert, betonte das Stadtoberhaupt. Laut Verwaltung bestand der Bautrupp aus Osteuropa aus insgesamt 65 Mitarbeitern. Neben den Erkrankten wurden 44 weitere Personen als Kontaktpersonen ausgemacht. Diese wurden ebenfalls in Quarantäne geschickt und werden auf das Virus getestet. Ob sich die Menschen in Heidelberg infizierten, ist bislang noch unklar: "Zu Hintergründen der Ansteckung sind uns keine Details bekannt", erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Jedoch seien die Betroffenen kaum in der Stadt unterwegs gewesen, sondern hätten ihre Zeit fast komplett auf der Baustelle und in den Wohncontainern verbracht.

Durch diese 13 neuen Infizierten ist die Zahl der aktiven Fälle in Heidelberg am Wochenende wieder auf 14 gestiegen. Aktuell befinden sich insgesamt 99 Menschen in Heidelberg in Isolation.

