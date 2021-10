Von Lea Jaeger

Heidelberg-Handschuhsheim. Fairer Handel, Interkulturalität, Nachhaltigkeit, Tanz und gutes Essen – all das vereinte ein Themennachmittag des Vereins Bunte Brise in der Tiefburg in Handschuhsheim. Der gemeinnützige Verein möchte mit entwicklungspolitischer Arbeit einen Beitrag zur deutschen Gesellschaft leisten. So geben die hauptsächlich hispanoamerikanischen Mitglieder ihr kulturelles Wissen zu Themen wie Nachhaltigkeit weiter.

In der Tiefburg drehte sich alles um die Kartoffel, die gar keine – wie von vielen vermutet – "urdeutsche Knolle" ist. "Ihre Majestät, die Kartoffel" lautete der Titel der Veranstaltung, die im Rahmen einer Reihe unter dem Motto "Biologie trifft Kultur und Nachhaltigkeit" stattfand. Die Kartoffel, die ihre Ursprünge in Peru hat, sollte dabei die Auswirkungen des eigenen Handelns symbolisieren.

"Global denken, aber lokal handeln", unter diesem Motto stand ein Workshop bei der Veranstaltung. Siegbert Ochsenschläger, Landwirt aus Biblis, sprach in seinem Vortrag außerdem über sogenanntes Slow Food und erklärte: "Die Probleme sind neben Überkonsum auch Monokulturen und fehlende Regeneration des Bodens." Im Rahmen der mehrstündigen Veranstaltung fanden außerdem lateinamerikanische Tänze statt und es gab peruanisches Essen.

All das sollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die andine Kultur und dessen Philosophie näherbringen. "Buen vivir" lautete hierbei die Kernbotschaft, ein Lebensmotto, was so viel heißt wie "gutes Leben" im Einklang mit der Natur und ihren Ressourcen. Elena Breitkopf, Gründerin von Bunte Brise, betont: "Buen vivir ist ein Beitrag der Anden für die Umwelt. Oft wollen wir zu unserem Wohl alles zu jeder Jahreszeit konsumieren. Aber uns ist wichtig: Wir nehmen nur das, was wir wirklich brauchen." Diese Lebensweise soll laut Breitkopf einen vielfältigen Beitrag leisten.

Die rund 40 Teilnehmer hatten allesamt Positives zu berichten. Viele von ihnen kommen selbst aus dem spanischsprechenden Raum, wodurch die andine Atmosphäre verstärkt wurde. Erika Zapata (40) aus Kolumbien war vor allem gekommen, um sich mit anderen auszutauschen: "Endlich mal andere Eindrücke in Zeiten von Corona. Ich finde es auch schön, mehr über das Essen aus anderen Kulturen zu erfahren." Ihr Begleiter Marcel Wiskow (42) fand die Auswahl an Kartoffeln erstaunlich: "Es ist toll, Kartoffeln aus aller Welt zu sehen. Ich habe beispielsweise noch nie eine blaue Kartoffel gesehen."

Für die Kartoffelauswahl sorgte Siegbert Ochsenschläger. Er setzt sich für eine bunte Kartoffelmischung und Slow Food ein. "Vielfalt ist mein Spleen", merkte er lächelnd an. Schließlich gebe es über 4000 Kartoffelsorten weltweit. Frederika Tegeler (72) erhoffte sich, mehr über die Geschichte des Kartoffelanbaus zu erfahren. Sie ist selbst Mitglied im Verein "Argentinien Gruppe Rhein-Neckar" und möchte sich nun noch mehr für andere Themen öffnen.

Nicht zuletzt aufgrund des Regenwetters war die Stimmung in der Burgruine gemütlich. Peruanische Tischdecken, Kerzenschein und Kronleuchter leisteten dabei ihren Beitrag zur heimeligen Atmosphäre. Die Tanzgruppe "Pachamama" (Mutter Erde) sorgte ebenfalls für Abwechslung. Zu essen gab es – wie sollte es anders sein – gefüllte Kartoffeln und Teigtaschen. Die Botschaft: "Du kannst niemandem sagen, wie er sein Leben leben soll. Aber wir können probieren, die Menschen anzuregen, umzudenken." Das kam bei den Teilnehmern an.