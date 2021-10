Heidelberg. (RNZ) Die Pandemie hat soziale Ungleichheiten verstärkt, was auch am Beispiel der globalen Impfdosenverteilung zu sehen ist. Am Dienstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr stellen sich Karl Lauterbach, Mediziner und Politiker, und der Philosoph Thomas Pogge auf Einladung der Volkshochschule der Frage, wie das Gesundheitssystem fairer gestaltet werden kann. In einem Livestream der Reihe "vhs.wissen" wird die Diskussion übertragen. Anmeldung unter Telefon 06221/911911 oder auf www.vhs-hd.de.

Im Rahmen des "International Science Festival – Geist Heidelberg" ist Lauterbach dann am Donnerstag, 21. Oktober, zu Gast im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI). Er spricht mit Prof. Silvia Schneider, Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie, Ruhr-Universität Bochum, Prof. em. Thomas Fydrich, Vorsitzender Verbund für universitäre Weiterbildung für Psychotherapie und ehemaliger Professor für Psychotherapie der HU Berlin, Mechthild Leidl, Psychotherapeutin in Ausbildung und Vertreterin des Pia Politik Treffens, über die Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung.

Diskutiert werden die Fragen, ob durch die Reform eine therapeutische Grundversorgung möglich ist und ob für ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen gesorgt wird. Beginn ist um 20 Uhr in der Sofienstraße 12. Tickets kann man hier online bestellen.