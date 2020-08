Heidelberg. (pne) Die Hitzewelle ist zwar vorbei, aber der Sommer noch nicht ganz. In der Sonne ist es noch warm und – zumindest für halbwegs Hartgesottene – lohnt sich ein Besuch im Freibad noch immer. Aber ist der in Corona-Zeiten auch spontan möglich? Das wollte eine Leserin wissen. Denn sie hatte sich für einen Morgen einen Zeitslot im Tiergartenbad gebucht, diesen aber nicht genutzt, um am selben Nachmittag "spontan" vorbeizuschauen. Sie habe gedacht, dies sei möglich und an der Kasse habe man ihr gesagt, dass spontan Plätze frei seien. Hinein durfte sie letztlich aber nicht.

Das hat so auch seine Richtigkeit, wie eine Sprecherin der Stadtwerke betont. Bei der Dame sei es offenbar zu einem Missverständnis gekommen: "Aus Infektionsschutzgründen ist weiter eine vorherige Online-Reservierung notwendig, bevor man die Bäder besuchen kann." So soll verhindert werden, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig im Kassenbereich befinden. "Darum vermeiden wir auch Reservierungen an der Kasse. Da wir zudem die Daten der Besucher zur Verfolgung möglicher Infektionsketten aufnehmen, würde die Reservierung vor Ort mögliche Wartezeiten verlängern." Wer seine Reservierung nicht wahrnehmen kann, könne sie unter Telefon 06221 / 5134410 stornieren. Daraufhin würden wieder Plätze im System freigeschaltet und andere Besucher könnten spontan – allerdings ebenfalls nur via Online-Reservierung – einen Platz ergattern. "Es lohnt sich also, immer mal wieder im System vorbeizuschauen, sollte der gewünschte Zeitblock bereits ausgebucht sein", so die Sprecherin.