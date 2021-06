Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Als Menschenrechtlerin, Autorin und Kulturschaffende setzt sich Dotschy Reinhardt seit über 18 Jahren insbesondere für die Gleichberechtigung von Sinti und Roma ein. Sie ist Vorsitzende des Landesrates Deutscher Sinti und Roma in Berlin-Brandenburg und gründete im März den Studierendenverband für Sinti und Roma. Für ihr bemerkenswertes Engagement wurde die deutsche Sintiza am 23. Mai zur "Botschafterin für Demokratie und Toleranz" ausgezeichnet.

"Viele bilden sich eine Meinung über Sinti und Roma, ohne das Geringste über deren Geschichte und Kultur zu wissen", sagt Reinhardt. Seit Mitte 2020 pendelt sie von Berlin nach Heidelberg. Hier arbeitet Reinhardt als Referentin für Bildungs- und Jugendarbeit im Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma. Obwohl sie pandemiebedingt das Heidelberger Flair noch nicht in Gänze genießen durfte, habe sie die Stadt bereits ins Herz geschlossen, sagt sie. Zu ihren Lieblingsorten gehören der Philosophenweg und der Italiener "Papi" am Marktplatz: "Die haben dort die beste Meeresfrüchtepizza", erzählt Dotschy Reinhardt lachend.

Dass Aufklärung über Sinti und Roma schon in den Schulen beginnt, ist der Bildungsreferentin sehr wichtig: "Die Wissenslücke über die Minderheit in der Gesellschaft ist noch viel zu groß", sagt sie. Und obwohl Sinti und Roma bereits vor über 600 Jahren nach Deutschland kamen und ein fester Teil der Gesellschaft sind, halten sich noch immer Klischees und Vorurteile. Diese können offensichtlich abwertend sein, wie etwa die Verwendung des "Z-Wortes" oder Behauptungen wie: Sinti und Roma könnten keine Akademiker sein. Aber auch vermeintlich positive Klischees wie Freiheitsdrang oder Sinnlichkeit pressen Individuen in eine Form. In ihrem Buch "Everybody’s Gypsy" räumt die zweifache Autorin deshalb mit alten Klischees aus Literatur, Film und Fernsehen auf.

"Ich bin kein Opfer, sondern ich habe Rassismus erfahren und deshalb die Kompetenz, darüber zu sprechen. Und Rassismus bekämpft man am besten über Authentizität und über Begegnung", sagt sie. Denn auch sie sei bereits in der Schule mit Vorurteilen konfrontiert gewesen.

Dotschy Reinhart wuchs im süddeutschen Ravensburg auf und entdeckte früh ihre Liebe für die Musik. Im Alter von 27 zog die begabte Jazz-Musikerin, die mit dem berühmten Gitarrist Django Reinhardt verwandt ist, mit ihrem Mann nach Berlin: "Zwischen den dreieinhalb Millionen Menschen erlebte ich dort erst mal einen Kulturschock", erinnert sie sich. In ihrer Musik singt sie auf Englisch und auf Romanes über die Geschichte und Kultur der Minderheit. Dass sie sich auch jenseits ihrer Musik für Menschenrechte einsetzt, sei durch Frust gekommen: "Darüber, dass noch immer so viel Unwissenheit herrscht und weil die Botschaft, die in Songtexte gepackt werden kann, auch begrenzt ist", bemerkt die starke Frau mit Sinn für Humor.

Inzwischen kann Dotschy Reinhardt der Stadt Berlin aber einiges abgewinnen: "Hier liegt die Politik quasi in der Luft, und man hat das Gefühl am Puls der Zeit zu sein", sagt sie. Reinhardt ist inzwischen auch aktives Mitglied in der SPD. Anlass für sie gab der Einzug der AfD in den Bundestag und in verschiedene Landtage. Doch auch wenn sie die Energie der Großstadt genieße, sei sie froh, wenn sie nach Heidelberg komme. Denn hier könne sie auch mal einen Gang runterschalten, und die Anspannung der Großstadt falle von ihr ab.

Dotschy Reinhardt setzt sich dafür ein, dass Lernorte für junge Menschen geschaffen werden. Sie ermutigt außerdem junge Sinti und Roma dazu, sich zu vernetzen und aus der Anonymität herauszutreten, in der viele aus Selbstschutz noch immer verharrten.

"In ihrer Kunst, als Autorin und nicht zuletzt als Bildungsreferentin setzen Sie sich seit Jahren für die Aufarbeitung der Verbrechen an Sinti und Roma ein. Außerdem schaffen sie neue Narrative jenseits stereotyper Klischees. Damit sind Sie ein beeindruckendes Vorbild", sagte Gabriele Rohmann, Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz über Dotschy Reinhardt in ihrer Laudatio.