Heidelberg. (pol/mün) Nach einem Dachstuhlbrand in Wieblingen am späten Sonntagabend ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei konnten sich alle Bewohner in Sicherheit bringen.

Das Feuer wurde gegen 23 Uhr gemeldet. Eine Bewohnerin hatte knackende Geräusche und lautes Knallen im Bereich des Daches bemerkt. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in der Falkengasse schnell unter Kontrolle bringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aufgrund eines technischen Defekts ein schwelender Kabelbrand, der auf den Dachbalken übergriff. Der Brandschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und nachdem das Haus gelüftet wurde in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Wieblingen geführt.