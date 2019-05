Heidelberg. (pol/rl) Am Montagabend belästigte ein junger Mann eine Jugendliche am Bismarckplatz. Die 15-Jährige hatte gegen 17.45 Uhr auf den Bus der Linie 29 gewartet, als sie der etwa 18 Jahre alte Mann aufdringlich ansprach. Die Jugendliche lief zunächst davon. Der Mann lief ihr hinterher und holte sie in der Luisenstraße ein. Er hielt sie fest, berührte die 15-Jährige unsittlich und küsste sie auf den Mund.

Die 15-Jährige riss sich los, lief wieder zur Haltestelle auf dem Bismarckplatz. Der junge Mann rannte ihr hinterher. Hier stieg die Jugendliche in den mittlerweile eingetroffenen Bus ein, auch ihr Verfolger stieg mit ein. Um ihn abzuhängen, stieg sie an der Haltestelle Rohrbach Markt wieder aus. Das tat auch der junge Mann.

Wieder verfolgte er die 15-Jährige, holte sie ein und berührte sie wieder. Wieder rannte die 15-Jährige weg und flüchtete diesmal zu einer Freundin. Hier konnte sie ihren Verfolger abhängen und verständigte die Polizei.

Trotz eingeleiteter Fahndung fand die Polizei den Mann nicht mehr.

Der Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er soll ein arabisches Erscheinungsbild und muskulöse Statur haben. Er trug schwarze Haare mit abrasierten Seiten, oben lockig und einen Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Stoffjacke, ein bedrucktes rotes T-Shirt, eine helle blau-weiße Hose und weiße Nike-Schuhe mit roten Applikationen.

Zeugen, werden gebeten, sich unter der 0621/174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei Heidelberg zu wenden.