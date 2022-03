„Sonntags was Gutes zu essen, da freuen sich die Leute“: Inam Aslam (l.) und Labeed Ahmad kochen für Menschen ohne Obdach. Foto: Hentschel

Von Marie Böhm

Heidelberg. Sonntags mit einem Kaffee oder Tee in der Sonne sitzen, sich etwas Essen auf die Hand holen – für viele ist das eine Selbstverständlichkeit. Doch für einige Menschen ist so etwas purer Luxus. "Man hält es für selbstverständlich, ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch zu haben. Aber das ist es nicht", sagt Inam Aslam. Der 31-Jährige ist Teil der Ahmadiyya Jugend, einer Jugendorganisation für Menschen muslimischen Glaubens. Im Rahmen einer bundesweiten Kampagne der Organisation unterstützen er und andere junge Muslime aus Heidelberg obdachlose Menschen mit Essensspenden: Sie übernehmen einen Sonntag im Monat die Verpflegung von Bedürftigen im Gebäude der Wohnungslosenhilfe in der Weststadt. Diese wird normalerweise vom SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste organisiert.

Die Kooperation klappe sehr gut, sagt Inam Aslam: "Hier sind wir erst seit drei Monaten dabei, aber es funktioniert toll. Wir teilen uns auf, einige bereiten morgens das Essen vor, andere verteilen es mittags und schenken Kaffee und Tee aus. Die dritte Schicht räumt auf. Wir sind dem SKM sehr dankbar für die Chance, das hier machen zu können", erzählt er. "In unserem Zentrum in Eppelheim wäre einfach zu wenig Platz. Vor allem mit den Corona-Einschränkungen. Wir kochen dort nur und bringen das Essen dann hierher, damit sich die Leute ruhig in den Hof setzen können."

Die Aktion kommt gut an. "Man sieht das richtig in den Gesichtern. Sonntags was Gutes zu essen, da freuen sich die Leute", sagt Aslam. Er und seine Mitstreiter kochten immer zwei Varianten, eine davon etwas stärker gewürzt. "Das schmeckt vielen besser." Letzten Sonntag gab es zum Beispiel Spaghetti mit Hühnchenfleisch und Brokkoli, den Monat davor ein Reisgericht.

Die Helfer wechseln sich jedes Mal ab. Immer wieder kommen neue Gesichter dazu. "Manchmal fehlt Jugendlichen einfach nur die Motivation. Wir bringen ihnen bei uns deshalb immer wieder Hilfsprojekte näher, bei denen sie sich leicht einklinken können. Dann machen sie gern freiwillig mit und erzählen ihren Freunden davon", sagt Aslam.

Einer, den sie überzeugen konnten, ist Labeed Ahmad. Der 19-Jährige war kürzlich zum ersten Mal im Haus am Gleisdreieck dabei. Das sei aber nicht sein erstes Hilfsprojekt: "Es ist gut, zu helfen, wo man kann. Ich mach das auch von mir aus, man muss da nicht hingezwungen werden." Bisher habe er schon bei Spendenaktionen für die Tafel und bei einem Neujahrsputz des Rohrbacher Markts mitgemacht. Nur bei einer Blutspendenaktion konnte er nicht teilnehmen: "Da war ich grade Verwandte besuchen", erzählt er.

Zu helfen, wo und wie man kann, das sei das Grundprinzip der Ahmadis: "Im Koran gibt es zwei Grundregeln. Man soll die Gesetze Allahs befolgen und man soll die Rechte seiner Mitmenschen respektieren", sagt Inam Aslam. "Es tut den Jugendlichen auch mal ganz gut, zu erfahren, wie es anderen geht. Einfach selbst vor Ort helfen und ein paar Stunden mit den Menschen hier reden und zuhören. Gerade am Wochenende haben viele Zeit dafür – vor allem Schüler und Studenten helfen gerne."

Nächstenliebe und Toleranz – das sei das Motto, so Aslam. Dabei sei der Hintergrund der Mitmenschen egal: "Hier kommen Leute aus allen möglichen Ländern und Umständen her. Ich habe zum Beispiel einen Mann kennengelernt, der schon durch die ganze Welt gereist ist. Wir nehmen auch gerne Hilfe von ganz unterschiedlichen Leuten an. Das müssen nicht Gemeindemitglieder sein und es müssen auch nicht Muslime sein." Es sei egal, welche Religion sie hätten, sagt Aslam. "Nur die Motivation, mitzuhelfen, müssen sie haben."