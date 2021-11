Heidelberg. (RNZ) Nach dem Studierendenrat der Uni äußern nun auch die Jugendorganisationen Jusos, Linksjugend und Grüne Jugend Kritik am geplanten Termin für die kommende Oberbürgermeister-Wahl. Der derzeitige Vorschlag, den ersten Wahlgang am 9. Oktober 2022 in die Semesterferien zu setzen, erschwere Studierenden die Beteiligung. Die seien in der Zeit nämlich oft nicht in der Stadt – etwa weil sie Praktika absolvieren, die Familie besuchen, arbeiten oder einfach Urlaub machen.

Deshalb schließen sich die Verbände der Position des Sturas an und fordern den Gemeinderat auf, für den Wahltag und eine eventuelle Stichwahl Termine innerhalb der Vorlesungszeit festzusetzen. Dafür böten sich etwa der 23. Oktober oder der 13. November 2022 an. "Die bevorstehende Wahl ist einer der wichtigsten Richtungsweiser für die Heidelberger Politik der folgenden acht Jahre. Diese Erschwerung für Studierende, ihr Wahlrecht wahrzunehmen, ist deshalb demokratisch nicht vertretbar", kritisieren die Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linken. In der jüngsten Stadt Deutschlands müssten Studierende berücksichtigt werden. "Alles andere ist undemokratisch."