Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Der Frühling naht, und die Menschen wird es nach dem Schneefall zum Spazierengehen und Sport bald wieder nach draußen ziehen. Besonders die Jüngeren lechzen nach vielen Monaten im Homeschooling nach etwas Bewegung an der frischen Luft. In Bergheim haben es sportbegeisterte Kindern und Jugendlichen allerdings schwer: Schon seit rund zehn Jahren kämpfen die Anwohner dort um eine Möglichkeit zum Basketball-Spiel.

"Junge Menschen im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren erhalten viel zu wenig Platz in Heidelberg und werden an den Rand gedrängt", empört sich die Bergheimerin Rosa Rodrigues. Bereits im Jahr 2011 organisierte sie gemeinsam mit ihrem Mann Thorsten eine Unterschriftenliste mit dem Ziel, den Basketballkorb auf dem Hof der Wilckensschule auch nach Schulschluss und am Wochenende bespielbar zu machen – dieser wurde außerhalb der Schulzeiten nämlich hochgeklappt und damit unbrauchbar. Zahlreiche Anwohner, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, unterschrieben damals und sorgten dafür, dass der Basketballkorb für einige Zeit wieder genutzt werden konnte.

Bis zum Jahr 2011 wurde der Basketballkorb auf dem Schulhof der Wilckensschule nach Schulschluss hochgeklappt – zwei Bergheimer setzten sich dafür ein, dass sich das ändert. Foto: pr

Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Vandalismus bereiteten dem Spielspaß allerdings nach kurzer Zeit wieder ein Ende. Vor einigen Jahren wurde der mittlerweile beschädigte Basketballkorb schließlich ganz stillgelegt – übrig geblieben ist nur noch ein trauriges Gerippe. "Die Möglichkeit zum Spielen wurde abgebaut, ohne für eine Alternative zu sorgen", klagt Ehemann Thorsten.

Auf Nachfrage bei der Stadt erfuhren die beiden, dass man wohl schon einen alternativen Standort ins Auge gefasst hatte: Unweit des Spiel- und Bolzplatzes in der Vangerowstraße sollte ein neuer Basketballkorb installiert werden. Trotz mehrmaligen Nachhakens des Paares hat sich hier in den letzten Jahren allerdings nichts getan – für die beiden ein "Armutszeugnis für die Stadt". Die Kinder, die sich damals an der Unterschriftenaktion beteiligten, sind mittlerweile erwachsen, die beiden Anwohner genervt von der langen Wartezeit: "Es kann ja nicht sein, dass eine Stadt zehn Jahre lang braucht, um eine Streetballmöglichkeit zu schaffen."

Zwar gebe es auch in anderen Stadtteilen Basketballkörbe, allerdings sei dort bei gutem Wetter derartig viel Trubel, dass man lange Wartezeiten in Kauf nehmen müsse. Rodrigues fordert deswegen: "Die Stadt sollte sich zu ihrer Jugend bekennen und an ihre Bedürfnisse angepasste Plätze schaffen, so wie für andere Gruppen auch." Und das vor Ort, sodass die Kinder und Jugendlichen zum Basketballspielen nicht in andere Stadtteile ausweichen müssen.

Auf RNZ-Anfrage bestätigte das städtische Landschafts- und Forstamt die Pläne für den Neubau eines Basketballspielfelds unweit des Spielplatzes in der Vangerowstraße. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", heißt es. Man warte nur noch auf die Baugenehmigung und den Beschluss des Haushalts. Gebaut werden soll dann frühestens Ende des Jahres oder im Frühjahr 2022. Grund für die lange Dauer sei die Suche nach einem geeigneten Platz im dicht besiedelten Stadtteil gewesen – und die Tatsache, dass die Planung und die Einhaltung von Fristen viel Vorlauf benötige.