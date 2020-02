Von Anica Edinger

Heidelberg. Die nächsten Monate könnten "ein bisschen hart werden", gibt Vinh Hung Phong zu. Der 17-Jährige ist der neue Vorsitzende des Jugendgemeinderats – und macht in diesem Jahr zudem Abitur am Bunsen-Gymnasium. Wie der Heidelberger mit vietnamesischen und chinesischen Wurzeln das alles bewältigen will und welche Themen auf das Gremium zukommen, erzählt Vinh Hung Phong im RNZ-Gespräch.

Vinh Hung Phong. Foto: Dorn

Vinh Hung, inhaltlich hat der Jugendgemeinderat in den letzten Jahren kaum mehr Akzente gesetzt. Muss das Gremium politischer werden?

Auf jeden Fall. Wir müssen definitiv mehr machen, mehr an die Öffentlichkeit gelangen.

Was ist Deiner Meinung nach das Problem?

Viele meiner Freunde wissen überhaupt nicht, was der Jugendgemeinderat ist. Das muss sich ändern. Wie sollen wir auch sonst die Interessen der Jugendlichen vertreten, wenn wir nicht an sie rankommen? Wir müssen mit ihnen in Kontakt treten und daraus lernen, was die Jugendlichen so beschäftigt.

Hintergrund Jugendgemeinderat hat sich konstituiert Sie kamen fast alle zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung: Nur drei der insgesamt 30 neuen Jugendvertreter fehlten, als der neue Jugendgemeinderat vergangene Woche erstmals zusammentrat. Es ist der nunmehr achte Jugendgemeinderat, der im Neuen Sitzungssaal des Rathauses ins Amt eingeführt wurde. Dabei wählten die [+] Lesen Sie mehr Jugendgemeinderat hat sich konstituiert Sie kamen fast alle zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung: Nur drei der insgesamt 30 neuen Jugendvertreter fehlten, als der neue Jugendgemeinderat vergangene Woche erstmals zusammentrat. Es ist der nunmehr achte Jugendgemeinderat, der im Neuen Sitzungssaal des Rathauses ins Amt eingeführt wurde. Dabei wählten die Mitglieder den 17-jährigen Vinh Hung Phong zum Vorsitzenden. Sein erster stellvertretender Vorsitzender ist künftig Khalek Naderi (17), Schüler der Julius-Springer-Schule. Zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Yunus Noah Oberst (18) gewählt, der ebenfalls das Bunsen-Gymnasium besucht. Oberbürgermeister Eckart Würzner begrüßte die Jugendlichen traditionsgemäß in ihrer neuen Rolle – und er ermutigte sie: "Ich finde es großartig, dass Ihr stellvertretend für viele junge Menschen in Heidelberg bereit seid, Eure Vorschläge und Ideen für unsere Stadt einzubringen. Bei vielen Entscheidungen, die Heidelbergs Zukunft betreffen, brauchen Verwaltung und Gemeinderat Eure Impulse." Bei der konstituierenden Sitzung wurden auch die Vertreterinnen und Vertreter des Jugendgemeinderates gewählt, die künftig beratend an den gemeinderätlichen Ausschüssen teilnehmen werden. Im Jugendhilfeausschuss sind das Marvin Mörsch (Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg) und Sarah Munzer (Internationale Gesamtschule Heidelberg), im Ausschuss für Bildung und Kultur Lisa Götz (Helmholtz-Gymnasium), im Sportausschuss Khader Chaabou (Helmholtz-Gymnasium) und im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss Katharina Weber (Helmholtz-Gymnasium). Die vorberatende inhaltliche Arbeit soll wieder in Kommissionen zu den Themengebieten Kultur, Sport, Stadtentwicklung, Verkehr und Klimaschutz sowie Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung stattfinden. Info: Der Jugendgemeinderat tagt wieder am 25. März um 17 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses.

[-] Weniger anzeigen

Nun warst Du schon zwei Jahre im Jugendgemeinderat. Was hat die Jugendlichen da so beschäftigt?

Besonders brisant in den letzten Monaten war natürlich der Klimaschutz. Aber auch die Sperrzeiten in der Altstadt sind ein Thema, das in den letzten Jahren immer wieder aufkommt. In beiden Themen versuchen wir, Impulse zu setzen.

Und wie genau?

In Sachen Klimaschutz möchten wir zum einen Einwegbecher weiter unattraktiver machen – durch Aufklärung und Kampagnen. Wir wollen uns aber auch für ein besseres und weiter ausgebautes Radwegenetz einsetzen, damit das Radfahren attraktiver wird. Wegen der Sperrzeiten haben wir bald wieder ein Treffen mit Parteien und Jugendgruppierungen, um Meinungen auszutauschen.

Wie ist Deine persönliche Einstellung zum Streit um die Sperrzeiten?

Ich selbst gehe nicht so viel feiern, ich bin ja erst 17. Aber ich denke dennoch, dass man ein gutes Mittelmaß finden muss, das Bewohner und Clubbetreiber zufrieden stellt. Vielleicht wäre es ja sogar besser, wenn die Kneipen länger geöffnet hätten, damit die Feiernden in den Kneipen und Clubs Lärm machen – und nicht draußen.

Hintergrund > Den Jugendgemeinderat gibt es bereits seit 2006. Er vertritt die Interessen aller Heidelberger Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Der Jugendgemeinderat besteht aus 30 gewählten Mitgliedern im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie sechs beratenden Mitgliedern aus der Mitte des [+] Lesen Sie mehr > Den Jugendgemeinderat gibt es bereits seit 2006. Er vertritt die Interessen aller Heidelberger Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Der Jugendgemeinderat besteht aus 30 gewählten Mitgliedern im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie sechs beratenden Mitgliedern aus der Mitte des "Erwachsenen"-Gemeinderates. Die Jugendlichen sind für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Der nunmehr achte Jugendgemeinderat wurde im Dezember vergangenen Jahres neu gewählt. 51,6 Prozent der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler gingen dabei vom 9. bis 14. Dezember an ihren jeweiligen Schulen und im Haus der Kinder- und Jugendförderung der Stadt in der Plöck 2a an die Wahlurnen. Insgesamt 55 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die 30 Sitze beworben. Gewählt wurden dieses Mal hauptsächlich Männer – so sind im neuen Jugendgemeinderat nur neun junge Frauen vertreten, dafür aber 21 junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren. Sieben der 30 neu gewählten waren bereits in den beiden Jahren zuvor Mitglieder des Gremiums.

[-] Weniger anzeigen

Gibt es weitere Themen, um die ihr euch in den nächsten beiden Jahren kümmern möchtet?

Das Thema Räume für Jugendliche ist uns auch sehr wichtig – zumal ja gerade das Haus der Jugend abgerissen wurde. Wir versuchen jetzt, Räume zu finden, die man Jugendlichen kostengünstig anbieten kann, wie der Keller der Mühlbachhalle in Dossenheim. Außerdem wollen wir die sportlichen Freizeitangebote für Jugendliche erweitern, auf Hallen und Sportflächen zugehen, damit diese dauerhaft öffentlich genutzt werden können.

Der neue Jugendgemeinderat ist männerdominiert – von 30 Mitgliedern sind nur neun weiblich. Ist das ein Problem?

Die Frauenquote könnte definitiv besser sein. Aber für mich spielt es keine Rolle, ob mir ein Mann oder eine Frau gegenübersitzt – solange jeder sein Bestes gibt.

Du machst dieses Jahr auch noch Abitur – war es der richtige Zeitpunkt, jetzt Vorsitzender des Jugendgemeinderates zu werden?

Ich habe schon einen Plan gemacht, wie ich jetzt meinen Tag gliedere. Ich denke es lohnt sich, Zeit in diese Arbeit zu investieren. Man macht ja etwas Gutes – und versucht letztlich auch, Heidelberg als Jugendlicher mitzugestalten.