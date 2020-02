Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg will mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Mitarbeiter dazu bewegen, möglichst mit dem Nahverkehr oder dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Dazu soll vor allem das Jobticket ab 1. April massiv bezuschusst werden. Statt eines Eigenanteils von bislang 45,20 Euro monatlich müssten die Angestellten nur noch zehn Euro bezahlen. Zugleich sollen die Mieten für die städtischen Autostellplätze, gestaffelt nach Einkommen, angehoben werden: Kostet ein überdachter Parkplatz bislang 45 Euro pro Monat, sollen die Mitarbeiter künftig zwischen 50 und 70 Euro bezahlen.

Als die Pläne jetzt im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurden, ging das den Grünen nicht weit genug. Stadtrat Christoph Rothfuß plädierte dafür, die Mieten für die Stellplätze noch weiter anzuheben: Mitarbeiter in der unteren Einkommensgruppe sollten 60 Euro, die Besserverdiener 100 Euro berappen. Doch für Personalamtschef Roland Haag wäre das zu viel. "Wir haben jetzt schon manchmal Probleme, Stellen im technischen Bereich oder für Erzieherinnen zu besetzen und stehen im Wettbewerb mit der Stadt Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis." Das Jobticket werde mit dem Eigenanteil von zehn Euro gegenüber den Stellplätzen so attraktiv, dass man den Anteil der Mitarbeiter, die mit Bus und Bahn zur Arbeit kommen, um mindestens 40 Prozent steigern könne. Derzeit nutzen 1268 städtische Angestellte das Jobticket. Als Minimalziel will die Stadt diese Zahl auf 1750 anheben.

Nutzerunabhängig zahlt die Stadt Heidelberg derzeit für alle 3107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Sockelbetrag von 9,50 Euro pro Monat an die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Mit der geplanten Bezuschussung und einem Eigenanteil von zehn Euro pro Jobticket-Nutzer würden sich die jährlichen Gesamtkosten auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen. Darüber hinaus will die Stadt auch Anreize für Fahrradfahrer setzen: Wer jetzt schon überwiegend mit seinem Rad zur Arbeit kommt, erhält halbjährlich einen Wertgutschein von 40 Euro, der in Heidelberger Fahrradgeschäften eingelöst werden kann. Diese Gutscheine sollen ab dem 1. April vierteljährlich ausgegeben werden. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 55.000 Euro im Jahr. Nach den aktuellen Berechnungen soll die Nachfrage nach Autostellplätzen um mindestens zehn Prozent sinken.

Am Ende einigten sich die Stadträte auf einen Kompromiss: Sie stimmten der Beschlussvorlage der Verwaltung zu, allerdings wird in einem Jahr noch einmal im Gemeinderat Bericht erstattet, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. "Wenn es nicht ausreicht, werden wir uns weitere Gedanken machen", so Oberbürgermeister Eckart Würzner. Am heutigen Donnerstag wird der Gemeinderat noch einmal im Rathaus über das Thema diskutieren. Die Sitzung beginnt um 16.30 Uhr.