Heidelberg. (we) Gibt es das eigentlich? Einen Menschen, der immer eine Anekdote parat hat? Der sich stets gut gelaunt zeigt ("auch wenn kein Grund vorhanden ist", wie er selbst gerne scherzt)? Einen, der Streithähne nicht nur an einen Tisch führt, sondern beide Seiten zu Kompromissen bringt, für die sie ihm dann auch noch dankbar sind? Kurzum: einen, den man einfach mögen muss?

Heidelberg hat so einen seit 1931. Damals erblickte Jobst Wellensiek das Licht der Welt (allerdings in Mannheim, bis es ein paar Tage später in die Heimatstadt ging). Und der "Perle am Neckar" ist er treu geblieben bis heute. So feiert Wellensiek hier seinen 90. Geburtstag. Und das Erstaunliche daran ist vor allem diese Zahl: 90.

Denn wer "Deutschlands erfolgreichsten Insolvenzverwalter" trifft, erlebt einen zugewandten, hellwachen, freundlichen Mann, der weder Hörgerät noch Brille benötigt. Topfit. Nur das Stehen fällt ihm etwas schwer, weshalb der passionierte Skifahrer und Tennisspieler es zumindest sportlich etwas ruhiger angehen lässt als in früheren Jahren. Aber was heißt das schon ...

Der Seniorsozius seiner eigenen Rechtsanwaltskanzlei kommt jeden Tag gegen acht Uhr ins Büro, um Fälle zu bearbeiten. Über 900 Insolvenzverfahren hat er betreut – und das, indem er aus Pleitefällen Sanierungen machte. Jobs erhalten, retten, was zu retten ist: Mit dieser Devise prägt Jobst Wellensiek das deutsche Insolvenzrecht bis heute. Dass er bei Gesetzesanhörungen dabei war und Mitglied einer Reformkommission, sieht der immer bescheiden auftretende Jurist als sein Lebenswerk. Wobei es typisch für ihn ist, wenn er betont, er habe "einen Beitrag geleistet".

Einen bedeutenden Beitrag geleistet hat Wellensiek auch für den Sport. Die 1. Tennis-Damenmannschaft des Heidelberger Tennis-Clubs (HTC) rückte unter seiner Ägide als Erster Vorsitzender zur bundesweiten Spitze auf. Mit Anke Huber und Steffi Graf traten sogar zwei spätere Weltklasse-Spielerinnen für den Verein an.

Das Wirken von Jobst Wellensiek in Gänze darzustellen würde einem Roman von dostojewskischen Ausmaßen erfordern. In Heidelberg hat er unendlich viel für den Sport getan, stand dem Theaterfreundeskreis in schwieriger Zeit vor, stand Universität und Portheim-Stiftung mit Rat und Tat zur Seite – und vielen Freunden. In der RNZ kommt er in unserem Magazin zum Wochenende selbst zu Wort.

So hielten wir es auch zum 80. Geburtstag und titelten "Der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint". Die Überschrift gefällt Jobst Wellensiek, dem unverbesserlichen Optimisten, heute noch. Und das, obwohl er im Jahr 2015 einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Damals starb seine Frau Annelie im Alter von 56 Jahren. Wenn er heute an seinem Geburtstag mit seinen Kindern und Enkeln anstößt, ist sie in Gedanken dabei.