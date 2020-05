Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kann man sich das vorstellen? Man geht jahrelang einmal wöchentlich zum Friseur – und plötzlich fehlen sechs Wochen lang Waschen, Färben, Schneiden, Föhnen. Für die Kirchheimerin Anni Gefäller war das schrecklich. Die 87-Jährige fand dann zwar eine Hilfe für das Waschen, bewundert wurde sie für ihre gute Frisur in diesen letzten Wochen aber nicht mehr.

Am Montag endlich saß Gefäller wieder im Salon von Karin Bolz, in gebotenem Abstand zu ihr Hanne Appel, die einen kritischen Blick auf ihre eigenen nachwachsenden grauen Haare warf. Zu ihrem Geburtstagsfest am 10. April hatte sie jedenfalls keine Chance auf einen Friseurtermin. Appel schnitt sich selbst den Pony und versuchte, die mangelhafte Haarfarbe um den Scheitel herum locker zu sehen: "Ist schließlich nicht so lebensbedrohlich", lachte sie am Montag hinter ihrer schützenden FFP3-Maske.

Bei Friseuren und ihren Kunden herrscht jedenfalls seit Montag das große Aufatmen. Es darf wieder geschnitten, gefärbt, getönt und geföhnt werden, nachdem die Friseure Ende März ihre Türen zuschließen mussten – eine Anordnung der Politik zur Eindämmung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Einfach war es auch für Karin Bolz nicht, die ihr Geschäft seit mittlerweile 27 Jahren führt. "Vier Wochen lang war ich wie betäubt", bekannte sie, "ich habe mich gefragt, wie es den Mitarbeitern in Kurzarbeit geht, wie es mit dem Betrieb und auch finanziell weitergeht, wie wir irgendwann wieder Kunden empfangen können."

Das hat sie inzwischen alles geregelt. "Wir begrüßen mit Mundschutz und einem Lächeln in den Augen", sagt Bolz. Sie schickt alle Kunden an die Desinfektion neben der Eingangstüre und stellt ihnen Masken zur Verfügung, wenn sie selbst keine mitbringen. Elegante Plexiglasscheiben trennen die Plätze an den Waschbecken und schützen den Kassenbereich. Gelbe Bänder auf dem Boden erinnern an die herrschenden Abstandsregeln, der Produzent von Haarpflegeprodukten unterstützte sie mit Informationsmaterialien und veranstaltete entsprechende Webinare, was im Salon nun zu tun sei.

Die Friseurinnung, die Berufsgenossenschaft, das Gesundheitsamt, das Land Baden-Württemberg – aus diesen ganzen Quellen hatten Bolz sowie ihre Kolleginnen und Kollegen bis zum Wochenende einzuordnen, was bei der Arbeit erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel dürfen sie keinen Kaffee mehr servieren und auch Zeitschriften zum Lesen gibt es nicht mehr. Nur eines scheint nicht geklärt: Darf das Haar im Salon nun geföhnt werden oder nicht? Karin Bolz hat sich entschlossen: "Ich föhne jedenfalls, ich lasse meine Kunden nicht mit nassen Haaren raus." Ihre persönliche Mutmaßung: Der Kunde darf nur nicht selbst mit einem Föhn im Salon arbeiten, weil alle Geräte ständig desinfiziert werden müssen.

Nach jedem Kunden muss auch der Mundschutz der Friseure gewechselt werden. 2000 OP-Masken und 50 FFP2-Masken für Kunden, die mehr Schutz vor den Viren brauchen, hat Karin Bolz schon angeschafft. Werden die Haare gefärbt, braucht sie allein für eine Kundin viermal neue Handschuhe. Die Arbeit an Schutzkleidung, Haarbürsten oder Geräten kostet die Friseure bei jedem Kunden jetzt eine Viertelstunde zusätzliche Zeit. Dass das auch erhöhte Preise bedeutet, wurde seit Tagen kommuniziert. Um fünf Prozent, sagt Karin Bolz nun, habe sie die Preise für ihre Leistungen angehoben.

Dafür gibt es jetzt viel Platz im Salon, um die Abstände einhalten zu können. Ihre sieben Arbeitsplätze hat Karin Bolz auf drei plus ein Séparée für Menschen, die zur Ruhe kommen wollen, reduziert. Mehr Komfort, mehr Ruhezonen schaffen – mit diesem Gedanken hat die Friseurin schon längst gespielt. Jetzt ist er Realität. Zusätzlichen Platz schafft sie derzeit in Geschäftsräumen nebenan, denn eigentlich will sie auch noch Nageldesign anbieten. Das ist die Zukunft. Die Gegenwart: Die nächsten drei Wochen sind ausgebucht, die täglichen Öffnungszeiten bis 19 Uhr verlängert.