Am Haken: An der Stadthalle wird ein Auto abgeschleppt. Foto: Rothe

Heidelberg. (hob) Die Bilanz kann sich sehen lassen. Statistisch gesehen bekamen 84,2 Prozent der Heidelberger im letzten Jahr ein "Knöllchen". Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) haben in 2019 stolze 134.844 Strafzettel an Falschparker verteilt. 452 Autos wurden abgeschleppt. Von November bis Dezember sei diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 50 auf 119 mehr als verdoppelt worden. Das liegt auch daran, dass der GVD personell aufgestockt wurde. In der Abteilung arbeiten nun 36 Männer und Frauen.

Immer wieder wird von Anwohnern kritisiert, dass es in Heidelberg zu wenige Verkehrskontrollen gebe. Doch die Zahlen, die die Stadt jetzt vorlegt, widersprechen dem. Im Jahr 2019 habe der GVD insgesamt 1099 mal und jeweils über mehrere Stunden hinweg "geblitzt". Von den 333.864 erfassten Autofahrer waren fast 24.000 zu schnell, also sieben Prozent.

Besonders häufig sei der Gemeindevollzugsdienst in den zentrumsnahen Stadtteilen unterwegs, so die Stadt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens gelten diese Bereiche als besonders gefährdet. Im Rahmen des Sicherheitsaudits haben die städtischen Mitarbeiter aber auch die Gebiete um Schulen und Kindertagesstätten besonders im Blick.

"Oberste Priorität hat die Verbesserung der Verkehrssicherheit", sagt Bürgermeister Jürgen Odszuck. Mit diesem Ziel im Blick sollten die Kontrollen des Gemeindevollzugsdiensts weiter optimiert werden. "Wir möchten künftig strategischer vorgehen und in kritischen Bereichen wie Schulen oder Senioreneinrichtungen noch gezielter kontrollieren", so Odszuck. Auch die Heidelberger könnten sich melden, wenn ihnen Gefahrenstellen auffallen. Der GVD schaue sich das dann direkt vor Ort an, verspricht der Bürgermeister.

Das Straßennetz in Heidelberg ist 496 Kilometer lang und zählt rund 1000 Straßen. Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts überwachen den "ruhenden Verkehr" und lassen Autos abschleppen, wenn diese andere behindern. Zudem sind sie auch für Geschwindigkeitskontrollen zuständig. Außerdem ist der GVD auch an Schulen sehr aktiv: Mal geht es um Geschwindigkeits- und Parkkontrollen, mal darum, den Grundschülern zu zeigen, wie man sicher die Straße überquert.