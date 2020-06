Heidelberg. (RNZ) Damit eines der Wahrzeichen Heidelbergs nicht einfach in den Neckar stürzt, nimmt die Stadt ordentlich Geld in die Hand: 5,4 Millionen Euro kostet die Sanierung der Pfeiler der Alten Brücke. Die Arbeiten beginnen am heutigen Montag, aber weil sie weitgehend unter der Wasserlinie stattfinden, werden Touristen und Heidelberger nicht so viel davon mitbekommen. Ganz anders war das bei der Sanierung der Fassade von Herbst 2017 bis Sommer 2019: Dafür waren die Brückentürme komplett eingerüstet.

Während diese Arbeiten weitgehend ästhetischer Natur waren, geht es bei der Pfeilersanierung jetzt darum, die Standfestigkeit der Brücke auf Dauer zu gewährleisten: Denn bei Bauwerksprüfungen – die letzte war im Jahr 2015 – wurden deutliche Schäden festgestellt. Risse an den Pfeilern, fehlende Stahlklammern – und 70 Zentimeter tiefe Fugen unter der Wasserlinie, die im Laufe der Zeit von der Strömung ausgewaschen worden sind. Zuletzt waren 2002, 2006 und 2008 Sanierungsarbeiten an den Pfeilern durchgeführt worden.

Was also wird nun konkret gemacht? Drei Pfeiler im Bereich der Schifffahrtsrinnen werden unterhalb der Wasserlinie komplett neu verfugt. Anschließend wird ein Betonring am Pfeilerschaft angebracht. Bei drei weiteren Pfeilern werden die Schäden lokal bearbeitet. Besonders aufwendig: Weil die Arbeiten im Trockenen erfolgen müssen, wird an den Pfeilern jeweils ein Schutzkasten angebracht, der den Pfeiler wasserdicht umschließt.

Die Arbeiten an der Alten Brücke – die eigentlich Karl-Theodor-Brücke heißt – dauern zunächst bis Oktober. In den beiden Folgejahren 2021 und 2022 werden sie jeweils zwischen April und Oktober fortgeführt. Das Regierungspräsidium schießt dafür rund 1,1 Millionen Euro zu.