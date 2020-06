Schon Ende 2021 soll der „Andere Park“ in der Südstadt so aussehen. Jetzt wurde mit den Arbeiten im nördlichen (in der Visualisierung oben) und östlichen Teil (rechts von der Römerstraße) der ungewöhnlichen Grünfläche begonnen (siehe Text links). Die 168 Eigentumswohnungen von BPD entstehen in dem orange eingefärbten Bereich – genau zwischen Paradeplatz und künftigem Karlstorbahnhof. Visualisierung: Studio Vulkan

Heidelberg. (dns) Es soll ein Park der Begegnung mit vielen Facetten werden: große Spiel- und Veranstaltungsflächen, ruhige, grüne Oasen und quirlige Plätze. Ende Mai haben offiziell die Bauarbeiten zum ersten Bauabschnitt für den "Anderen Park" in der Südstadt begonnen. Bis Ende 2021 soll westlich und östlich der Römerstraße auf rund sechs Hektar ein Freiraum neuen Typs entstehen – "ein Ort, der Neues verbindet und dabei die Erinnerung an die Geschichte des Ortes bewahrt", schreiben die Stadtverwaltung und die Internationale Bauausstellung (IBA) in einer Pressemitteilung. Der "Andere Park" ist ein Förderprojekt im Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" und offizielles Projekt der IBA Heidelberg – wie er einmal aussehen soll, zeigt die Visualisierung rechts.

Der erste Bauabschnitt umfasst den nördlichen und östlichen Teil des neuen Parks – also die Areale entlang der Rheinstraße und südlich der Chapel. Bei der Umgestaltung sollen der historische Bestand integriert und die Bäume weitgehend erhalten werden. Am Mark-Twain-Center für transatlantische Beziehungen (ehemalige Kommandantur) an der Römerstraße entsteht ein Bürgerpark rund um das sogenannte Eddy-Haus. Den Abschluss Richtung Westen bildet der ehemalige Checkpoint. Hier werden Spiel- und Bewegungsangebote in den vorhandenen Asphaltbelag eingebaut: ein Sand-Matsch-Spielbereich, ein Spielgebüsch, Schaukeln und Wipptiere, ein Calisthenics-Gerät sowie eine modellierte Elastikfläche und eine Naturbühne.

Innerhalb des Bürgerparks werden die bestehenden Wege ausgebessert, ein neuer Weg mit wassergebundener Wegedecke schlängelt sich durch den Park bis zum Checkpoint. Im Park entstehen beleuchtete Sitzinseln, sogenannte "Wohnzimmer", unter freiem Himmel. Durchbrüche in der denkmalgeschützten Mauer öffnen den Park zur Römer- und Rheinstraße. Südlich angrenzend an die Chapel – das künftige Stadtteilzentrum – entsteht der sogenannte "Common Ground", der zum Teil von Bürgern selbst gestaltet wird. Das Gelände wird zudem durch verschiedene Aufenthaltsbereiche aufgewertet. Der "Common Ground" wird in erster Linie ein Aufenthalts- und Spielraum für die direkten Anlieger und alle Bürger.

Im zweiten und dritten Bauabschnitt werden dann unter anderem der Paradeplatz – das künftige "Forum" – und der "Kulturmarkt" (Marlene-Dietrich-Platz) vor dem künftigen Karlstorbahnhof im Westen des Areals sowie die verbindenden Räume gestaltet.