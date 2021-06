Heidelberg. (dns) Bislang hatten die Belange von Studierenden in der Pandemie keine große Rolle gespielt. Doch nachdem Uni-Rektor Bernhard Eitel im RNZ-Interview am Montag gefordert hatte, endlich auch dieser Gruppe eine rasche Impfung zu ermöglichen, reagiert einen Tag später zumindest eine Heidelberger Arzt-Praxis. Die Ärzte von "HNO am Neckar" laden am Montag und Dienstag, 5. und 6. Juli, bis zu 1200 Studierende der Uni Heidelberg zu einer großen Impfaktion ein. Und auch bei der Landesregierung macht man sich jetzt nach RNZ-Informationen Gedanken, wie man dafür sorgen kann, dass schnell möglichst viele Studierende immunisiert werden.

Wie hoch die Impfquote unter den Nachwuchsakademikern ist, weiß bisher niemand. Bei anderen Impfaktionen in Heidelberg stellten sich jedoch auffällig viele Studierende an. Wohl auch, weil viele von ihnen in Heidelberg keinen Hausarzt haben, wie Eitel vermutet. Deshalb hatte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner bereits die Neuenheimer HNO-Praxis für die Belange der Studierenden sensibilisiert, wie die Ärzte Dr. Andreas Horn und Dr. Arash Choudhry mitteilen. Als dann auch der Uni-Rektor auf die schwierige Lage hinwies, sei klar gewesen, dass man helfen möchte: "Nur wenn die Studierenden im Wintersemester geimpft sind, kann für ein halbwegs normales Studium geplant werden", so Horn.

Für die Impfaktion in den Praxisräumen in der Uferstraße 8A (gegenüber der Neckarwiese) stehen 1000 bis 1200 Dosen des Biontech-Impfstoffs zur Verfügung. Los geht es am Montag und Dienstag jeweils um 8 Uhr, Schluss ist um 18 Uhr. Bereits drei Wochen später – am 26. und 27. Juli – erhalten die Studentinnen und Studenten ihre Zweitimpfung. Dafür werden bei der Aktion gleich Termine ausgemacht.

Für den ersten Pieks müssen die Impflinge dagegen vorab keinen Termin ausmachen. Das heißt: Wer zuerst dort ist, ist zuerst an der Reihe. Deshalb geht die Praxis davon aus, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, und empfiehlt, Proviant einzupacken. Studierende, die sich impfen lassen wollen, müssen zudem einen gültigen Studierendenausweis der Uni Heidelberg und – wenn vorhanden – einen Impfausweis, ihre Versichertenkarte sowie den ausgefüllten Einwilligungs- und Aufklärungsbogen für den Impfstoff mitbringen. Sie sollten außerdem mit einer Maske und einem Kugelschreiber ausgestattet sein.

Außerdem weist das Praxisteam daraufhin, dass alle impfwilligen Studierenden einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest nachweisen müssen. Dieser kann bei Bedarf auch vor Ort durchgeführt werden.

Info: Mehr Infos sowie Vordrucke für die Formulare unter www.uni-heidelberg.de /de/impfaktion-fuer-studierende