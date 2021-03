Heidelberg. (ani) 80.000 Schnelltests hat das Land der Stadt zur Verfügung gestellt – sie sollen einen möglichst coronafreien Schul- und Kitaalltag gewährleisten. Tatsächlich sind die Schnelltests nun auch größtenteils in der Fläche angekommen.

Wie ein Stadtsprecher erklärt, wurden insgesamt 31 Schulen im Stadtgebiet mit den Tests versorgt. Das sind nicht alle Heidelberger Schulen. Der Grund: Nicht überall fand sich das nötige Personal, das die Tests durchführen möchte. Denn um die Schnelltests korrekt anzuwenden, muss man zuvor zwingend eine Schulung mitmachen, wie der Stadtsprecher erklärt. Diese fand vergangene Woche an der Willy-Hellpach-Schule statt – 100 Lehrkräfte waren dabei. Durchgeführt wurde die Schulung von medizinischem Fachpersonal, das an der Willy-Hellpach-Schule ohnehin angestellt ist.

Mit dabei war auch Gesche Scholle, Lehrerin an der Johannes-Gutenberg-Schule. Sie ist eine von fünf Lehrerinnen und Lehrern, die nun an der kaufmännischen und gewerblichen Berufsschule im Wieblinger Weg Corona-Schnelltests durchführen dürfen. Jeden Montag und Donnerstag werden dort seit diesem Montag testwillige Lehrkräfte von 9 bis 11 Uhr auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Auch Schulleiter Martin Schmidt hat sich am Montag dem Prozedere unterzogen – Ergebnis: negativ.

"Das niedrigschwellige Test-Angebot direkt vor Ort ist wichtig, damit sich möglichst viele Lehrkräfte testen lassen", sagt Schmidt. Immerhin seien trotz Lockdown täglich zwischen 20 und 30 Lehrkräfte und 150 bis 200 Schüler an der Schule. Insbesondere handelt es sich um Abschlussklassen, bei denen demnächst Prüfungen anstehen, aber auch um Schülerinnen und Schüler, die in Werkstätten unterrichtet werden – "das lässt sich online schlecht umsetzen", so Schmidt. Umso glücklicher ist er, dass es nun das Testangebot an der Schule gibt. Das sei zuletzt auch rege in Anspruch genommen werden – 14 Lehrkräfte hätten sich testen lassen. Bei keinem von ihnen wurde eine Corona-Infektion entdeckt – "Gott sei Dank", sagt Schmidt.

Das Angebot läuft zunächst bis zu den Osterferien, dann werde man weitersehen, ob es neue Ansagen und Regeln aus dem Kultusministerium gebe. Schmidt jedenfalls gibt zu, dass die Gesamtsituation doch so langsam sehr zermürbend und ermüdend sei. Ein Lichtblick seien aber die Impfungen: "Die Impfbereitschaft bei uns im Kollegium ist sehr hoch", berichtet Schmidt. Er selbst habe Ende März seinen ersten Termin. Und: Auch die Stadt habe laut Schmidt seit Beginn der Krise "wirklich stets vorbildlich" reagiert. So sei man schnell nicht nur mit mobilen Endgeräten für Schüler ausgestattet worden, sondern auch mit Masken, CO2-Ampeln – und nun eben auch mit Schnelltests.