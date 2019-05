Heidelberg. (dns) Vor gut zweieinhalb Monaten hat Falkenmutter Palatina das erste Ei für dieses Jahr gelegt, jetzt sind alle vier Küken von zuhause ausgezogen. Mit Helene hatte am Freitagfrüh auch das letzte der Falkengeschwister den Absprung aus dem Nistkasten im Turm der Heiliggeistkirche gewagt. Jetzt gehen die Greifvögel selbst in Heidelberg auf die Jagd nach Futter - auch wenn sie dabei immer wieder in die Nähe der Heiliggeistkirche zurückkehren.

Bei den ersten Ausflügen der Jungvögel ging auch nicht immer alles gut, wie der Vogelexperte und Naturschutzwart Hans-Martin Gäng auf der Internetseite der Wanderfalken-AG berichtet. So musste Falkentochter Armin (die Vögel werden benannt, bevor ihr Geschlecht wirklich erkennbar ist) am Mittwoch in der Seminarstraße in der Altstadt auf einem Autodach notlanden. Gäng und sein Kollege von der Falknerei Tinnunculus wurden zum Glück alarmiert und kümmerten sich um das Jungtier. "Der Falke ist gesund, gut genährt, kräftig, faucht und wehrt sich gegen unsere Behandlung." So berichtet Gäng anschließend in seinem Tagebuch.

Nach der unerwarteten Bruchlandung schimpfte nicht nur Armins Mutter Palatina, die das Jungtier und seine beiden "Retter" beim Überflug entdeckte - auch von Gäng musste sich der Vogel eine Standpauke gefallen lassen. "Einmal Lehrer, immer Lehrer", erklärte der Pensionär, der das Weibchen in einem Karton auf die Scheffelterrasse am Schloss brachte, damit es einen neuen Flugversuch wagen konnte, und ihr einbläute, jetzt doch bitte oben zu bleiben.

Info: Hier kann man über Webcams in den Nistkasten der Wanderfalken blicken.