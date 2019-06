Von Karla Sommer

Heidelberg. Neben dem Schloss ist es das zweite Wahrzeichen der Stadt und jetzt erstrahlt es in neuem Glanz: Das frisch sanierte Brückentor wurde nun offiziell von Baubürgermeister Jürgen Odszuck eingeweiht.

750.000 Euro investierte die Stadt, 80.000 Euro kamen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, um dieses Heidelberger Kleinod "für Jahrzehnte zu erhalten", wie Odszuck meinte. Einen wesentlichen Anteil bei der Aufgabe, das Brückentor - das in seiner Bausubstanz zu den wenigen erhaltenen mittelalterlichen Zeugnissen Heidelbergs gehört - zu sanieren, hatte die Architektin und Spezialistin für Steinsanierung Sonja Behrens aus Landau. Steinblöcke seien sowohl im Mittelbau als auch an den Türmen ausgetauscht worden, erzählte sie. Unterstützt wurde sie mit Buntsandstein aus einem Steinbruch im Neckartal und auch von der Firma Nüthen aus Erfurt, die die Steinmetzarbeiten übernommen hatte.

Das Brückentor wurde zuletzt in den achtziger Jahren renoviert, wobei man schadhafte Stellen mit Mörtel ausgebessert hatte. Dieser bröckelte mit der Zeit an vielen Stellen heraus, sodass man sich im April 2015 entschloss, mit der Begutachtung der Schäden zu beginnen, um dann im Mai 2017 mit den Sanierungsarbeiten loszulegen. Die blieben nicht ganz ohne Probleme, denn "wenn man mit Materialien baut, die aus der Erde kommen, gibt es immer Überraschungen", so Odszuck. Zu den Steinarbeiten an der Fassade kamen Klempnerarbeiten an den Türmen und der Dachbekrönung sowie Putz- und Malerarbeiten hinzu. Auch die Inschrifttafel an der Frontseite des Tores wurde neu vergoldet.

Bei der Einweihungsfeier konnten Helen Heberer, Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und Harald Heußer, Leiter des Hochbauamtes, ihrer Freude über die gelungene Sanierung Ausdruckverleihen. Heberer wies auf die weltweite Bedeutung hin, die Brücke und Brückentor hätten und die nicht zuletzt durch zahlreiche Filme dokumentiert worden seien. Heußer zeigte Fotos, auf denen jeder neu gesetzte Stein für das Archiv dokumentiert worden ist. Wobei ein sehr großer Giebelfußstein viel Zeit zum endgültigen Einsetzen gebraucht habe. Für ihn wurden Ende 2018 im Steinbruch acht Blöcke geschnitten - denn sieben von ihnen wiesen Risse auf. Erst der achte war fehlerfrei und konnte bearbeitet werden. So verzögerte sich das Sanierungsende. Hinzu kamen Frost und Hochwasser sowie der Besuch der englischen Royals, William und Kate, für die Gerüst und Banner abmontiert wurden.

Unter den Gästen war auch Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg Marketing, mit einer Tasche unter dem Arm, die von der Behindertenwerkstatt in Bruchsal aus dem Banner mit Brückentormotiv geschneidert wurden. Die gibt es ab sofort für 25 Euro in der Touristeninformation am Neckarmünzplatz und auf dem Brückenfest am Wochenende. Der Erlös fließt in einen guten Zweck.