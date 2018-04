Überreichten das Elektro-Lastenrad an Thilo Gauch von der Firma "Electric Bike Solutions": Doreén Feger (links) und Denise Köhler von den Stadtwerken Heidelberg. Foto: privat

Heidelberg. (RNZ) Möbel transportieren oder den Wochenendeinkauf auf dem Fahrrad erledigen? Kein Problem mit den neuen, umweltfreundlichen Lastenrädern. Zwei solcher Räder stehen den Heidelbergern bereits zum Ausleihen bereit - eines beim Zentrum für umweltbewusste Mobilität in der Kurfürsten-Anlage und ein weiteres - mit Elektroantrieb - beim Geschäft "Bike" am Gleis 1b im Hauptbahnhof.

Jetzt ziehen auch die Stadtwerke nach: Seit vergangenem Mittwoch ermöglicht eine Kooperation mit der Firma "Electric Bike Solutions" in der Carl-Bosch-Straße 2, dass sich die Bürger ein weiteres Elektro-Lastenrad ausleihen können. Bis zu fünf Tage lang kann man das Rad der Marke "Bakfiets CargoBike" mieten - und zwar kostenlos. Es wird durch einen 36-Volt-Mittelmotor angetrieben und hat mit einer Akkuleistung von 418 Wattstunden eine Reichweite von circa 100 Kilometern. Auf dem Gepäckträger können Lasten bis zu 50 Kilogramm, in der Transportbox sogar bis zu 80 Kilo mitgenommen werden. Auch Kinder können in der Transportbox mitfahren: Eine Sitzbank nebst Gurt sind bereits integriert.

Bei der Abholung gegen Pfand gibt der Fachmann eine ausführliche Unterweisung in das Elektrofahrzeug. Abholen und Zurückbringen können Nutzer das Rad während der Öffnungszeiten montags bis freitags von jeweils 10 bis 18 Uhr. Die Testphase mit dem Partner der Stadtwerke läuft vorerst bis Ende des Jahres. Innerhalb dieser Zeit plant der regionale Energieversorger, ein weiteres Elektro-Lastenrad für die Entlastung des Stadtverkehrs anzuschaffen.

Das Ausleihen das E-Lastenrads geht einfach: Interessenten können telefonisch unter 06221 / 87106-0, per E-Mail an info@e-lastenrad.de oder persönlich im Laden einen Nutzungszeitraum vereinbaren und das Rad reservieren.

Zudem bezuschussen die Stadtwerke jeden privaten Ökostrom-Kunden beim Kauf eines Elektro-Lastenrads bei einem ihrer Partnerhändler mit 200 Euro. Und: Wer keine Lasten transportieren möchte, sich aber für ein Pedelec interessiert, der kann sich über das Projekt "Rückenwind" der Ökostadt Rhein-Neckar an einer der Verleihstationen ein elektro-unterstütztes Fahrrad leihen.

Infos und eine Auflistung der Stationen gibt es im Internet unter www.swhd.de/emobility.