Heidelberg. (RNZ/jasch) Heidelberger Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren haben jetzt die Möglichkeit, für den Jugendgemeinderat zu kandidieren. Wer sich für einen der 30 Sitze bewerben will, kann sich ab Donnerstag, 30. September, unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de anmelden. Bewerbungsschluss ist der 5. November 2021.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ruft knapp 10.000 Heidelberger Jugendliche auf, für den Jugendgemeinderat zu kandidieren und damit ihre Ideen für Heidelberg einzubringen. "Die jetzigen Jugendgemeinderäte haben jüngst mit der Initiative für mehr Eventflächen und konsumfreie Treffpunkte gezeigt, was junge Menschen in der Kommunalpolitik erreichen können, wenn sie sich aktiv beteiligen."

Dass Jugendliche in der Heidelberger Kommunalpolitik mitreden und eigene Ideen einbringen wollen, haben die Jugendgemeinderäte in den vergangenen Jahren bewiesen. Themen wie die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Sperrzeitverkürzung in der Altstadt oder ganz aktuell die Suche nach neuen Treffpunkten für junge Menschen standen etwa auf der Agenda.

Die Wahl des neunten Jugendgemeinderats findet vom 13. bis 17. Dezember an den Schulen und am 18. Dezember im Haus der Jugend, Römerstraße 87, statt. Die Wahlbeteiligung bei den vergangenen Jugendgemeinderatswahlen lag jeweils bei über 50 Prozent. Das waren Rekordergebnisse in der Region.

Infos zur Bewerbung gibt es bei der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Heidelberg, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221/58-37991.