Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Halle 02 bekommt finanzielle Hilfe von der Stadt: 20.000 Euro aus dem Förderprogramm "Soforthilfe Clubs" gehen an das Veranstaltungshaus in der Bahnstadt. Das beschlossen die Stadträte im Kulturausschuss am Dienstag mit den Gegenstimmen von Timethy Bartesch (AfD) und Martin Ehrbar (CDU). Dass die Entscheidung nicht bereits bei der letzten Sitzung des Ausschusses am 25. März getroffen worden war, lag offenbar daran, dass die Stadträte die Vorlage nicht richtig gelesen hatten.

Die Halle 02-Chefs Felix Grädler, der auch für die Grünen im Gemeinderat sitzt, und Hannes Seibold hatten am 28. Juni 2020 via Pressemitteilung mit dem Titel "Die Halle 02 sagt Goodbye" verkündet, bis auf Weiteres den eigenfinanzierten Kulturbetrieb einzustellen und sich auf andere Geschäftsmodelle zu konzentrieren. Deshalb wollten die Stadträte im Kulturausschuss vom März wissen, ob die Halle 02 auch nach der Pandemie weiter Kultur machen will. Bis zur Klärung dieser Frage – so wurde damals mehrheitlich entschieden – sollte der Zuschuss zurückbehalten werden.

In der Beschlussvorlage stand allerdings bereits am 25. März die Antwort auf die Frage der Stadträte. Per E-Mail ans Kulturamt hatten Seibold und Grädler Anfang März versichert, dass sie trotz ihres "Goodbyes" weiter Kultur machen werden. In der Beschlussvorlage zum Förderprogramm, die den Stadträten damals vorlag, heißt es: "Die Halle 02 hat dem Kulturamt gegenüber bestätigt, dass die Kultur pandemiebedingt pausiert. Kulturveranstaltungen würden gegenwärtig nur insoweit durchgeführt, sofern sie durch Zuwendungen, Spenden oder Crowdfunding finanziert werden würden. Die Geschäftsführer der Halle 02 arbeiten daran, nach der Pandemie auch wieder Kulturveranstaltungen zu realisieren, was jedoch nur möglich ist, wenn es den Club danach noch gibt."

Dass der Zuschuss dennoch zurückgehalten wurde, machte in der Ausschusssitzung am Dienstag nicht nur Grünen-Stadtrat Julian Sanwald fassungslos. Die Diskussion im letzten Ausschuss und der Beschluss zur Halle 02 zeigten, "welchen Stellenwert die Nachtkultur für dieses Gremium hat". Insbesondere CDU-Stadtrat Matthias Kutsch, der am 25. März besonders eindringlich dafür plädiert hatte, den Zuschuss zurückzuhalten, wurde scharf angegangen. "Fast schon zwanghaft", so Sanwald, habe der "junge Politiker" Kutsch gegen die Halle 02 agitiert. Das zeige, wie viel die CDU für Kultur für junge Menschen übrig habe: "nämlich gar nichts", so Sanwald. Kutsch nahm es gelassen, immerhin sei er schon viel länger im Kulturausschuss als Sanwald, der erst nach der letzten Gemeinderatswahl im Mai 2019 in den Gemeinderat einzog, und setze sich seit jeher für Kultur und auch für Clubkultur ein.

Als Kutsch noch forderte, dass sich das Kulturamt doch einmal mit der Zukunft der Heidelberger Clubs nach der Pandemie auseinandersetzen sollte, platzte Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson der Kragen: "Tun Sie nicht so, als bedürfe es einer Initiative eines Herrn Kutsch, dass das Kulturamt sich mit der Rettung der Clubs befasst." Man arbeite "Tag und Nacht daran, die Kultur hier wieder zum Laufen zu bringen". Es werde etwa gerade ein Konzept für sogenannte Pop-up-Clubs – also zeitlich beschränkte Clubs an bestimmten Orten – erarbeitet. Zum Thema Halle 02 sagte Erichson, dass es sich bei dem Förderprogramm um eine Corona-Hilfe handle und keiner der sechs weiteren geförderten Clubs jetzt seine Wiedereröffnung garantieren könne. Auch das stand bereits in besagter Beschlussvorlage vom 25. März.