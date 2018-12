Heidelberg. (hö) An den ersten drei Adventssamstagen war die Bilanz der Händler gerade in Heidelberg gemischt - aber am vierten Adventswochenende strömten die Kunden in die Innenstadtläden. In einer Umfrage des Einzelhandelsverbands Nordbaden zeigten sich zwei Drittel der Läden zufrieden. Allerdings sagten auch 54 Prozent, dass die Umsätze unter denen des Vorjahres liegen.

Die meisten berichten von einer schwachen Woche, aber von einem starken Samstag. An der Internet-Umfrage beteiligen sich zwischen 20 und 30 Heidelberger Läden, vor allem inhabergeführte und ganz selten die Filialen von Ketten.

Die Ergebnisse decken sich mit einer Kundenumfrage vom November: Da gaben gerade die Nordbadener an, ihre Geschenke "kurz vor knapp" zu kaufen. "Momentan sind Spielzeug, Haushaltswaren und Lebensmittel besonders gefragt", sagt Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden. Generell seien aber Gutscheine der Renner.

Die umsatzstärkste Zeit endet für die Läden aber noch nicht mit Heiligabend. "Die ruhigen Tage zwischen den Jahren nutzten viele zum Einkaufen: Vor allem Gutscheine werden dann eingelöst, seltener aber Geschenke umgetauscht."