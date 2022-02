Von Anica Edinger

Heidelberg. In Heidelberg soll es dauerhaft drei verkaufsoffene Sonntage geben: Einen jeweils zum Sommertagszug in Handschuhsheim am zweiten Sonntag vor dem Ostersonntag, einen weiteren zum Fischerfest in Neuenheim am Sonntag nach dem ersten September-Samstag und einen dritten zum Heidelberger Herbst in der Altstadt am Sonntag nach dem letzten September-Samstag. An diesem Tag sollen im Rahmen des "Familienherbstes" auch Einzelhändler in Bergheim, Neuenheim und im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd ihre Läden öffnen dürfen.

Die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss gaben mit acht Ja-, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen am Mittwochabend grünes Licht für die Verwaltungsvorlage. Abschließend entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. März.

Gegenrede zur dauerhaften Einrichtung der drei verkaufsoffenen Sonntage kam insbesondere aus den Reihen von SPD und "Linken". Mathias Michalski, stellvertretender SPD-Fraktionschef, betonte, dass das zusätzliche Arbeiten an Sonntagen "enorme Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten" habe. Man stelle sich deshalb an die Seite von Kirchen und Gewerkschaften, die verkaufsoffene Sonntage ablehnten.

"Linken"-Fraktionschefin Sahra Mirow stimmte ebenso dagegen, da sie befand, dass von den verkaufsoffenen Sonntagen hauptsächlich größere Ketten profitierten. Und überhaupt: "Der Sonntag als Ruhetag muss geschützt werden." Auch Hilde Stolz (Bunte Linke) betonte, sie habe Schwierigkeiten damit, "einen Automatismus einzuführen". Normalerweise stimmten die Stadträte jährlich über die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in den politischen Gremien ab.

OB Eckart Würzner dagegen machte darauf aufmerksam, dass der Einzelhandel gerade nach den beiden Pandemie-Ausnahmejahren in einer extrem schwierigen Lage sei und man diesen mit allen erdenklichen Maßnahmen unterstützen müsse. Das sah auch Larissa Winter-Horn von den "Heidelbergern" so. Gerade in den Stadtteilen unterstütze man durch diese verkaufsoffenen Sonntage nicht die großen Ketten, sondern kleine, inhabergeführte Betriebe.

Als Beispiel nannte sie ein Familienunternehmen in Rohrbach-Süd, "das es gerade schwerer denn je hat, da es Konkurrenz von einem Branchenriesen bekommen hat". Gerade der verkaufsoffene Sonntag nach dem Heidelberger Herbst sei für dieses Unternehmen entscheidend, so Winter-Horn.