Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Corona-Pandemie hat die Justiz verändert – dieses Fazit zog der Heidelberger Landgerichtspräsident Helmut Perron bei seinem ersten Jahrespressegespräch. Perron kam im Februar dieses Jahres ans Landgericht und hat bereits viele Veränderungen vorgefunden: Homeoffice, Online-Verhandlungen per Videokonferenz und eine steigende Begeisterung für die Elektronische Akte. Das Jahr 2020 war außerdem geprägt von Klagen rund um den Dieselskandal und Kündigungen von Versicherungen und Darlehensverträgen. Spezialisierte Kanzleien werben deutschlandweit Mandanten und spülen massenhaft Verfahren an die Gerichte.

Als im März 2020 der erste Lockdown verhängt wurde, wurde am Gericht nur verhandelt, wenn der Angeklagte in Untersuchungshaft saß. Alle anderen Verfahren waren für sechs Wochen eingefroren. Schnell wurde eine Maskenpflicht angeordnet, auch in den Verhandlungssälen wird die Maske in der Regel nicht abgesetzt – hier kann der Vorsitzende Richter selbst darüber entscheiden. "Das wollen wir beibehalten", sagt Perron, "weil wir kein Pandemietreiber sein wollen und auch nie waren." Kein einziger Fall sei ihm bekannt, bei dem sich jemand im Justizgebäude angesteckt hätte. "Es ist schön zu sehen, dass unsere Maßnahmen auch etwas gebracht haben", so Perron. Mittlerweile habe man im Haus auch eine Impfquote von 90 Prozent. Besprechungen in kleinerer Runde und mit Abstand seien so wieder möglich. Außerdem könnten auch Mitarbeiter aus dem Servicebereich, Justizfachangestellte und Beamte des mittleren Dienstes, die keine Einzelbüros haben, wieder vor Ort arbeiten.

Gerade für die Servicemitarbeiter, die etwa Ladungen verschicken und Fristen überwachen, war die elektronische Akte im Homeoffice eine große Hilfe. 50 bis 60 Akten hätten diese Mitarbeiter pro Tag in der Hand, so Perron. Klar, dass die digitale Variante schnell beliebt war. "Corona war ein Akzeptanztreiber", erklärt der Landgerichtspräsident. Auch für Ältere: "Lebende Fossilien wie ich lesen gerne noch auf Papier", scherzt Perron, aber kürzlich habe er in einem ICE auf dem Weg nach Stuttgart einen Beschluss signieren können, mit dem andere sofort weiter arbeiten konnten. "Das war früher undenkbar." Auch das Amtsgericht Heidelberg hat im September auf die E-Akte umgestellt.

Ebenfalls schon länger ein Thema, aber vorher kaum beachtet: die Möglichkeit, Verhandlungen im Zivilrecht über Videokonferenzen abzuhalten. "Es ist immer noch der kleinere Teil der Verhandlungen", erklärt Perron. In der Kammer für Versicherungssachen wird aber bereits jede zweite Sitzung über ein Online-Tool geführt. So sparen sich Gutachter und Anwälte aus ganz Deutschland die An- und Abreise.

Bei den Verfahren sorgen vor allem die Diesel-Klagen für viel Arbeit. Spezialisierte Anwaltskanzleien werben Klienten damit, dass für sie kein Risiko besteht, sie keinen Aufwand und keine Kosten haben, vielleicht aber Geld dabei herausspringen könnte. Das Ergebnis sind massenhaft Klagen: Bei 14 Prozent aller eingegangenen Klagen im Zivilbereich des Heidelberger Landgerichts drehte es sich 2020 um den Dieselskandal. Die Kanzleien schicken 100 bis 200 Seiten starke Schriftsätze, "und auf Beklagtenseite ist es auch nicht besser", so Perron. 281 solcher Klagen gingen 2020 ein, 197 davon sind noch nicht entschieden.