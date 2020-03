Heidelberg. (pne) Eigentlich sollte Herbert Böhm alias "Pilger Javi" seinen Platz bis Freitagmittag endgültig geräumt haben. Doch der 56-Jährige, der seit August auf der Außentreppe der Heiliggeistkirche lebt, ignorierte die Frist, die ihm die Evangelische Kirche gesetzt hatte. Dennoch haben beide Parteien nun offenbar eine Lösung gefunden, wie die Kirche in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilt.

Nachdem der "Pilger" die Frist zur Räumung nicht eingehalten habe, habe man nochmals das Gespräch gesucht, heißt es darin. Demnach zeigte sich der 56-Jährige "einsichtig und versprach, die Treppe binnen der nächsten drei Wochen zu räumen". Laut Böhm seien Förderer und Unterstützer derzeit dabei, eine adäquate Wohnung für ihn zu finden. Bis dahin soll er die Kirche gebeten haben, seine Wohnstatt auf der Treppe beibehalten zu dürfen. Damit verzichtet er auf weitere Unterstützung durch die Kirche. Deren Pressesprecherin Karin Wilke machte in der Stellungnahme noch einmal klar: "Wir haben alles in unseren Möglichkeiten Stehende unternommen, um Javi annehmbare Alternativen zum Übernachten auf der Treppe unserer Kirche anzubieten."

Böhm hat laut eigener Aussage Multiple Sklerose. Er pilgerte lange durch Europa. Vor mehr als drei Jahren nahm er sich in Heidelberg eine Wohnung, die er im Sommer letzten Jahres verlor. Kurze Zeit später richtete Javi sich mit all seinen Habseligkeiten vor der Heiliggeistkirche ein. Ein Angebot von Stadt und Kirche, die ihm eine behindertengerechte Unterkunft organisiert hatten, lehnte der Pilger mit der Begründung ab, er brauche eine Wohnung für sich, mit eigenen sanitären Anlagen.

Die Kirche, so Wilke, vertraue nun auf Javis Versprechen, den Ort binnen drei Wochen geräumt zu haben. Solange werde man seinen Verbleib dulden. "Es ist nun an Javi, im Interesse aller Beteiligten an einer gütlichen Einigung mitzuwirken."