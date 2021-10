Für eine vielfältige Freizeitgestaltung: Hochbeete und Tischtennisplatten gehören zum Angebot der Pfaffengrunder Terrasse. Auf der Wiese kann man künftig auch mit einer Frisbee-Scheibe Discgolf spielen – in Heidelberg stehen dazu erstmals Körbe bereit. Fotos: Philpp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. In der Mitte eine grüne, hügelige Rasenfläche, auf der man auch Slacklines spannen oder Discgolf spielen kann, drumherum eine Boulefläche, Fontänen und Trampoline, außerdem eine öffentliche Toilette, Bänke, Hochbeete und, vor allem: Bäume. Das alles gehört zur Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt, die am Freitag nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit eingeweiht worden ist.

Mit 12.000 Quadratmetern ist es einer der größeren Plätze der Stadt – er ist größer als etwa der Universitätsplatz –, und die Erwartungen an seine Gestaltung waren von Anfang an hoch: Die Pfaffengrunder Terrasse sollte nicht nur Aufenthaltsqualität für Besucher sämtlicher Altersgruppen bieten, sondern auch der grünste Freiraum der Bahnstadt werden. Dazu trägt nicht nur die Spielwiese bei, die sich über 2200 Quadratmeter erstreckt, sondern auch 125 Bäume wurden gepflanzt, darunter chinesische Rothölzer, Lederhülsen- oder auch Blauglockenbäume.

"Sie sehen im Moment noch winterlich aus", gestand Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Einweihung, zu der rund 150 Menschen vom Kleinkind- bis ins Seniorenalter gekommen waren. "Aber in zwei Jahren werden die Bäume den Platz auskleiden." Es sei ein toller Ort geworden, bei dem umgesetzt worden sei, was sich die Menschen wünschten. Bürger aus der Bahnstadt hatten sich 2015 mit Anregungen in die Gestaltung des Platzes eingebracht, auch Kinder wurden nach ihren Wünschen gefragt.

Die Bahnstadt: eine Betonwüste? Auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck wies solcherlei Kritik zurück. Tatsächlich seien auf dem neuen Platz nicht zu wenige Bäume gepflanzt worden, künftig würden sie auch Schatten spenden. Und zu der recht großzügig um den Rasen verlaufenden versiegelten Fläche meinte er, man solle auch etwas von der Pfaffengrunder Terrasse haben, wenn das Wetter mal nicht mitspielt: "Es ist auch ein Platz entstanden, auf dem man saubere Schuhe behält."

Die vielfältigen Anforderungen an den Platz umzusetzen, eine Fahrradstraße darüber zu führen, dafür zu sorgen, die Fläche zu allen Jahreszeiten nutzen zu können: Das zählte zu den Herausforderungen. Und es mussten auch erst die Voraussetzungen geschaffen werden, damit dort Bäume gedeihen. Nicht nur habe man hierfür 1800 Kubikmeter Substrat in den Boden eingebracht, erklärte Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. "Wir haben auch unterirdisch Hightech eingebaut." Regenwasser soll damit aufgefangen werden. "Und das Bewässern entfällt ein Stück weit."

Dass es trotzdem etwas mehr Grün hätte sein können – diese Ansicht gibt es auch. "Das Gesamtkonzept ist nicht verkehrt. Es wurden schöne Sachen umgesetzt, etwa die Tischtennisplatten", lobte Grünen-Stadtrat Felix Grädler, der während der Eröffnung der Pfaffengrunder Terrasse mit zwei Dutzend Mitstreitern für die /ar.758071für Autos demonstrierte. Grädler gehörte damals der Jury an und stimmte den Entwürfen zur Platzgestaltung zu. Heute bewertet er die Dinge anders: "Ich hätte mir noch mehr Entsiegelung gewünscht."