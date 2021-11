Heidelberg. (ani) Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant – auch in Heidelberg. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch am Mittwoch vor einer Woche bei 91,3, gab das Landesgesundheitsamt sie an diesem Mittwoch mit 165,7 an. Das ist die mit Abstand niedrigste in ganz Baden-Württemberg. Nach Heidelberg kommt der Landkreis Böblingen – mit schon 202,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die RNZ gibt einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Heidelberg.

Gibt es Infektionscluster in Heidelberg? Dem Gesundheitsamt sind einem Sprecher zufolge aktuell zwei Heidelberger Schulen mit jeweils acht beziehungsweise neun Fällen bekannt. Diese verteilen sich aber auf drei beziehungsweise vier unterschiedliche Klassen, sodass nur bedingt von so genannten Infektionsclustern – das sind mehrere Corona-Fälle, die auf einen Herd zurückzuführen sind – gesprochen werden könne.

Was sind derzeit die häufigsten Infektionsherde? Soweit dem Gesundheitsamt bekannt, finden die meisten Ansteckungen weiterhin im engen familiären und sozialen Umfeld statt. An Heidelberger Schulen gibt es aktuell 49 aktive Fälle – die infizierten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte kommen aber teilweise nicht direkt aus Heidelberg. Fälle, die auf Club- oder Gastronomiebesuche zurückzuführen sind, sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Im Vergleich zur Vorwoche ist das Durchschnittsalter der aktiven Fälle wieder leicht gestiegen – von 33,75 auf nun 34,97 Jahre. Am stärksten betroffen ist die Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 61 Infektionen, danach kommen die Elf- bis 20-Jährigen mit 50 Corona-Fällen. 46 Fälle gibt es bei den 51- bis 60-Jährigen, 44 bei den 31- bis 40-Jährigen. Bei den ganz Kleinen im Alter bis zehn Jahren gibt es 33 Fälle. Bei Senioren zwischen 71 bis 80 Jahren gibt es acht Fälle, ebenso bei den Über-80-Jährigen.

Wie viele Impfdurchbrüche gibt es? Unter den derzeit 298 aktiven Fällen in der Stadt sind 121 Menschen, die sich trotz vollständiger Impfung infiziert haben. Jedoch erkranken Geimpfte in der Regel nicht schwer. Aktuell wurden dem Gesundheitsamt nur zwei Hospitalisierungen unter den Impfdurchbrüchen gemeldet – und dabei ist gar nicht klar, ob diese wegen Covid oder einer anderen Erkrankung stationär aufgenommen wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der geimpften Personen liegt in Heidelberg bei 84, für Ungeimpfte bei 280. Diese Werte müssen laut Gesundheitsamt aber mit Vorbehalt betrachtet werden, weil das Gesundheitsamt nicht mehr alle Fälle und deren Kontakte verfolgt und der Impfstatus nicht mehr bei allen Fällen ermittelt wird.

Wo kann man sich in Heidelberg impfen lassen? Mit der Schließung der Impfzentren Anfang Oktober gingen die Impfungen in die Regelversorgung der Ärzteschaft über. Wer sich also impfen lassen möchte, wendet sich am besten an seinen Hausarzt. Zudem besteht ab Montag, 15. November, ein dauerhaftes Impfangebot in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie, Im Neuenheimer Feld 110. Dort wird an diesem Tag sowie danach immer montags, mittwochs und samstags jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr geimpft.