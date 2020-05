Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Die Freude war groß in der Kurpfalzschule, als die Nachricht durchsickerte: Die Grundschule in Kirchheim hat beim bundesweiten Medien-Wettbewerb der Heilbronner Schwarz-Stiftung den zweiten Platz belegt. Preisgeld: 25.000 Euro.

Damit wird das Engagement der Schule gewürdigt, die sich schon auf den Weg gemacht hat ins "digitale Klassenzimmer" – lange bevor das Land einen Digitalpakt angestoßen und Corona die Lehrer und Schüler ins Homeoffice gezwungen hat. Internet ist an der Kurpfalzschule Unterrichtsfach: Medienbildung zieht sich didaktisch konsequent durch alle Stufen.

Die Erstklässler üben auf iPads einzelne Buchstaben, knobeln an Kopfrechenaufgaben oder machen am PC ihren "Mausführerschein". In der zweiten Klasse werden erste kleine Roboter programmiert. Und in den Klassen 3 und 4 kommen Themen wie Datenschutz, sicheres Surfen im Netz und Copyright dazu oder es werden eigene Videos gedreht. Selbst im Sport- oder Kunstunterricht werden multimediale Inhalte integriert, beispielsweise über Erklärvideos.

Wichtig sei dem Team, erklärt Lehrerin Linda Schild, dass digitale Inhalte nicht wahllos eingesetzt würden, nur um dem Unterricht einen modernen Anschein zu geben. Vielmehr sollen sich das Digitale und der klassische Unterricht mischen und ergänzen. Und ganz nebenbei lernen die Kinder eben auch, dass PCs und Tablets nicht nur "zum Daddeln" da sind, sondern auch sinnvoll und kreativ benutzt werden können.

Das Konzept hat die Juroren der Dieter-Schwarz-Stiftung überzeugt. In einem kleinen Theaterstück hatten Kinder im Frühjahr in Heilbronn präsentiert, wie der Medien-Schulalltag in Kirchheim aussieht. Die Schule ist derzeit mit 20 stationären PCs und 32 iPads gut bestückt, weitere Tablets werden demnächst dazukommen. Wobei man auf die mögliche Ausstattung über das Land via Digitalpakt gar nicht erst gewartet hat. Die Kirchheimer Lehrerinnen wurden selbst aktiv und haben über die Hopp-Foundation – die Stiftung von Dietmar Hopps Sohn Oliver – die Tablet-Computer bekommen. Dort werden auch regelmäßig Fortbildungen besucht. So bringen die Pädagoginnen immer wieder neue multimediale Ideen mit ins Lehrerzimmer.

Dass sie als Grundschule beim Schulpreis so weit vorne landen, "damit haben wir ehrlich nicht gerechnet", berichtet Lehrerin Schild. Die Konkurrenz aus ganz Deutschland war stark; Platz 1 belegte eine Schule aus Nordrhein-Westfalen.

Das Preisgeld soll nun in die kindgerechte Möblierung des Mulitmedia-Raumes investiert werden, sagt Schulleiterin Michaela Kobès, mit flexiblen Arbeitsplätzen und Kreativecken. Stück für Stück soll so in der 1888 gegründeten Schule ein "Klassenzimmer der Zukunft" entstehen.