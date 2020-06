Von Julia Lauer

Heidelberg. Seit bald 30 Jahren steht er der Einrichtung schon nicht mehr vor, und trotzdem ist er dort bis heute präsent: Hermann F., der ehemalige Leiter des Heidelberger Instituts für analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie (AKJP). Viele Gerüchte um Machtmissbrauch und etliche Fragezeichen gehören zu dem, was er hinterlassen hat. "Immer wieder ist er ein Thema, und noch immer ist vieles unklar", sagt Annette Stefini, die seit zwei Jahren die Geschäfte des Instituts führt. Das soll sich ändern, weshalb F.s Amtszeit mit Hilfe externer Fachleute aufgearbeitet wird.

Die Geschichte reicht weit zurück. 1975 bekam das Heidelberger Institut mit F. einen neuen Leiter. Er kam aus Berlin, um die Einrichtung, die damals noch in der Posseltstraße am Neuenheimer Neckarufer seinen Sitz hatte, in die Zukunft zu führen. Sie war wenige Jahre nach Kriegsende als Verein gegründet worden, um notleidenden und traumatisierten Kindern zu helfen. Später, in den 1970er-Jahren, suchte das Institut eine neue Spitze, ein Arzt sollte es sein, damit die Psychotherapie als Kassenleistung anerkannt würde.

Dazu wurde der Mediziner und Psychoanalytiker F. aus Berlin nach Heidelberg geholt. Nun stand er dem Institut vor, das junge Menschen, vor allem junge Frauen, zu Kindertherapeutinnen ausbildete und Kinder und Jugendliche in der Ambulanz behandelte. Nachdem es immer wieder Gerüchte gegeben hatte, wonach er gegenüber Patientinnen sexuell übergriffig geworden sei, konnte ihm schließlich ein Verhältnis mit einer ehemaligen Patientin nachgewiesen werden, die zu der Zeit gerade volljährig war. Das brachte ihn zu Fall. Der Berufsverband machte Druck, mit Erfolg. F. musste 1993 seinen Posten räumen und das Institut verlassen – nach fast zwei Jahrzehnten als Institutschef.

Was geschah in all den Jahren, in denen F. an der Spitze des Instituts stand? Gab es weitere Fälle von Belästigung und Machtmissbrauch? Dass F. sich 2017 vor dem Heidelberger Landgericht verantworten musste, warf diese Fragen erneut auf. Der Kinderarzt hatte seinem Enkelkind zwischen die Beine gegriffen, die Tochter sah es und zeigte ihren Vater an. Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs verurteilte das Gericht ihn zu einer Bewährungsstrafe. Um nun auch zu eruieren, was dran ist an den Gerüchten aus seiner früheren Tätigkeit am Institut, haben die Heidelberger Psychoanalytiker das Münchener Forschungsinstitut IPP mit der Aufklärung beauftragt. Seit Frühjahr 2019 sind die Soziologin Helga Dill und drei ihrer Kollegen – allesamt Psychologen – mit dem Fall befasst. Im Frühjahr 2021 soll der Abschlussbericht vorliegen.

"Wir haben verschiedene Perspektiven gesammelt, aber noch kein Endergebnis", berichtet Dill. Ihr Team hat Interviews mit Mitarbeitern geführt, Akten gesichtet, Experten von außerhalb befragt und Forschungsliteratur zum Machtmissbrauch in therapeutischen Beziehungen gesichtet – aber eines fehlt: die Sicht von Betroffenen, weshalb sich die Heidelberger Therapeuten nun gemeinsam mit den Münchner Aufklärern an die Öffentlichkeit wenden. Sie suchen ehemalige Patientinnen und Patienten, die F. belästigt hat, oder deren Eltern als Ansprechpartner, die über die Vorfälle berichten können.

"Sicher ist, dass F. auch zu mindestens drei Ausbildungskandidatinnen sexuelle Beziehungen unterhielt", fasst Dill den aktuellen Kenntnisstand zusammen. Dies sei zwar vermutlich einvernehmlich geschehen, aber in dieser Konstellation mehrfach problematisch: Zum einen war F. der Chef des Instituts, sodass das Verhältnis hierarchisch war. Zum anderen gehörte auch zur Ausbildung, selbst eine Psychoanalyse zu durchlaufen. F. war dabei der behandelnde Therapeut, was ihm immense Macht verlieh. Um Patienten zu schützen, gilt in der Psychotherapie Abstinenzpflicht: Therapeuten dürfen sich nicht auf sexuelle Beziehungen mit Patienten einlassen. Inzwischen – seit 1998 – erfüllt die Verletzung dieses Gebots auch einen Straftatbestand.

Die Liste der Vorwürfe gegen F. ist jedoch länger, wie man heute weiß. Um einzuschätzen, ob Kinder, die die Ambulanz aufsuchten, einer Psychotherapie bedürfen, war auch F.s Sicht der Dinge als Gutachter gefragt. "Aus den Akten ist bekannt, dass F. Kinder bei diesen Zweitsichten unangemessen begutachtete und auch körperlich untersuchte", berichtet Dill. Derzeit sei es jedoch noch schwierig, sich ein vollständiges Bild über ihn zu machen – und darüber, wieso er sich so lange an der Spitze des Instituts halten konnte.

"Damals bestand wohl mehr Unsicherheit bei der Bewertung, wo Grenzen überschritten sind", vermutet die Soziologin, die es in ihrer Forschung häufig mit sexuellen Übergriffen aus jener Ära zu tun hat. Auch die Vorkommnisse etwa an der Odenwaldschule oder in Kinderheimen hat sie mit ihrem Institut untersucht. "Der Zeitgeist der 1970er mit seiner Freizügigkeit und dem Bestreben, Regeln über Bord zu werfen, erfasste wohl auch Teile des Instituts", meint sie. Zugleich sei es schwerer als heute gewesen, bei sexuellen Übergriffen Gehör zu finden. Das Institut habe einem "Schweigekartell" geglichen, so ihr Zwischenergebnis. Die Aufarbeitung solle nun den Opfern eine Stimme geben.

F. starb im vergangenen Jahr, zu den Vorwürfen kann er sich nicht mehr äußern. Die Heidelberger Kindertherapeuten beschäftigt seine Ära bis heute. 100.000 Euro lassen sie sich die Aufarbeitung kosten – viel Geld für das Institut, das als Verein organisiert ist. "Wenn es damals schon über viele Jahre hinweg nicht gelungen ist, F. das Handwerk zu legen, wollen wir dafür Sorge tragen, dass so etwas nicht mehr passieren kann", erklärt Geschäftsführerin Stefini. Vieles habe man schon direkt nach seinem Ausscheiden in Angriff genommen, etwa Kompetenzen auf mehrere Stellen verteilt, um mit der Machtfülle seiner Zeit aufzuräumen.

Und dennoch: Den Ruf der Einrichtung hatte F. auf längere Sicht in Mitleidenschaft gezogen. "Der Schaden für das Institut ist schwer zu ermessen", berichtet Stefini. "Aber viele haben sich später vom Verein distanziert, und manche traten aus." Mit der Aufarbeitung wolle das Institut auch Verantwortung für seine Vergangenheit übernehmen.

Roselinde Schwalm gehört zu den wenigen Mitarbeitern des Instituts, die ihre Ausbildung noch unter der Leitung von F. begannen. Er sei ein weicher Mann gewesen, kommunikativ und spontan, und er habe gut mit Kindern umgehen können, erinnert sie sich. Aber auch arrogant sei er mitunter aufgetreten, habe oft ein gewisses Standesbewusstsein an den Tag gelegt. "Schon damals gab es Gerüchte, aber was der Leiter in seinem Zimmer tat, wussten wir nicht", erzählt sie.

Als F. das Institut verließ, seien viele erleichtert gewesen, sagt Schwalm, die heute eine eigene Praxis führt und daneben Ethikbeauftragte des Instituts ist. Doch das Institut sei damals zugleich gespalten gewesen, wie es mit F.s Vermächtnis umgehen sollte, und dem Wunsch nach Aufklärung habe stets eines entgegengestanden: Es fehlte an Klägern. "Ein Problem für die Opfer ist immer ihre Beschämung", erklärt sie. Sie hofft deshalb darauf, dass die Aufarbeitung des Falls neben allem anderen auch eines sein kann: eine Möglichkeit für Betroffene, ihr Schweigen zu brechen.

Info: Das Münchener Institut IPP sucht ehemalige Patientinnen und Patienten von F. (oder deren Eltern), die von Grenzverletzungen in seiner Heidelberger Zeit während der Jahre 1975 bis 1993 berichten können. Kontakt: E-Mail an heidelberg@ipp-muenchen.de oder Telefon: 089/54359-770. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nach Abschluss der Studie gelöscht.