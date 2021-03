Heidelberg-Handschuhsheim. (kaz) Die Verlegung von neuen Gas- und Wasser-Hausanschlüssen ist der Grund für Bauarbeiten in der Burg- und der Biethsstraße in Handschuhsheim. Die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation wird durch die Baustelle noch einmal massiv verschärft. Auf der einen Seite gilt absolutes Halteverbot, gleichzeitig brauchen die Baufahrzeuge Platz – für die Anwohner fallen deshalb Dutzende Parkplätze weg. Sie weichen nun vermehrt in den Hilzweg oder in die Straße Zum Steinberg unterhalb des Friedhofes aus. Dort ist der östliche Gehweg inzwischen stellenweise so "zugeparkt", dass für Kinderwagen, Rollstühle oder Nutzer von Rollatoren kaum noch ein Durchkommen ist.

Vor einigen Wochen sorgte ein im Hilzweg falsch geparktes Auto für die Zwangspause eines Lastwagens, der Sperrmüll abholen wollte. Der Halter hatte als Anwohner der Burgstraße dort einfach keinen Parkplatz gefunden. Seit einigen Jahren gilt in Handschuhsheim Nord das gebührenpflichtige Anwohnerparken. Seither hat sich die Parksituation etwas entspannt. Zumindest was die Pendler betrifft, die ihre Fahrzeuge gern am Ortseingang abstellten. Den derzeitigen Wegfall der Stellplätze bedauert die Stadtverwaltung, sie geht aber davon aus, dass die Bauarbeiten bis zum 26. März beendet sein werden.