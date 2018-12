Heidelberg. (Sm) Wolfgang Erichson braucht einen neuen Personalausweis. Was eigentlich keine Nachricht ist, wurde allerdings dadurch interessant, dass der Heidelberger Bürgermeister somit als einer der ersten das neue Selbstbedienungsterminal (SBT) im Bürgeramt Mitte ausprobieren konnte.

Der ganze Prozess soll nur fünf Minuten dauern: Erst fährt das Terminal selbstständig auf die passende Höhe - und ist damit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet -, dann führt ihn das Menü Schritt für Schritt durch den Vorgang: Sprache auswählen, Nutzungsbedingungen bestätigen und das Geburtsdatum - bei Erichson der 5. August 1955 - eingeben. Dann wird das garantiert biometrische Passfoto gemacht: Das heißt, lächeln ist ebenso wenig erlaubt wie Sonnenbrillen oder Kopfbedeckungen. Aus drei Aufnahmen kann man wählen.

Dann gibt der Bürgermeister seine Fingerabdrücke ab und das Ganze wird mit einer digitalen Unterschrift besiegelt. Jürgen Käding vom Bürgeramt Mitte und Bernd Köster, Amtsleiter der Bürger- und Ordnungsämter, sind zwar noch für eine Hilfestellung dabei, aber Erichson braucht tatsächlich nur fünf Minuten.

Der Antrag für den Personalausweis geht daraufhin an die Sachbearbeiterin am Informationsschalter und wird dort bearbeitet: Die Fingerabdrücke werden überprüft, die Augenfarbe angegeben und die am SBT erfassten Daten, die übrigens nach 96 Stunden gelöscht werden, gehen an die Bundesdruckerei. Die Bearbeitungsgebühr am Terminal beträgt sieben Euro und kommt zu den üblichen Bearbeitungskosten hinzu.

Die Kosten für das Gerät der Bundesdruckerei betrugen 20.000 Euro. Geplant ist, so Köster, es nach und nach auch in anderen Bürgerämtern aufzustellen - falls es sich in der Praxis bewährt. "Mit dem SBT gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung durchgängiger E-Government-Prozesse bei der Stadt Heidelberg", so der Amtsleiter, der bereits das nächste Projekt in Angriff nimmt: eine Park-App, mit der die Parkausweise aus Papier wegfallen können. Ob die der Bürgermeister dann auch gleich mit seinem Dienstwagen testet?