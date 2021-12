Johannes Wittekind in der Kirche Sankt Bonifatius in der Weststadt. Sie hat fünf Glocken, die auf zwei Türme verteilt sind: vier Stahlglocken aus den 1920er-Jahren und eine Glocke aus Glockenbronze, die Friedrich Wilhelm Schilling nach dem Krieg goss. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Ohne die rund 200 Glocken in Heidelberg wäre die Stadt akustisch viel ärmer. "Sie sind die Stimme unserer Stadt", sagt Johannes Wittekind. Er ist der Glockeninspektor des katholischen Erzbistums Freiburg – und hat seinen Sitz in Heidelberg. Wittekind sorgt dafür, dass es beim Läuten mit rechten Dingen zugeht, und auch um die Instandhaltung von Glocken und Türmen kümmert er sich.

Im RNZ-Interview erzählt der Architekt mit kirchenmusikalischer Ausbildung, wie das Läuten zustande kommt, welche Kirche in Heidelberg die meisten Glocken hat – und was er tut, wenn die Glocken in der Stadt mal nicht so läuten, wie sie eigentlich sollten.

Herr Wittekind, wo läuten die Glocken in Heidelberg am schönsten?

Samstagabends auf dem Philosophenweg. Dort gehe ich jeden Tag mit dem Hund spazieren, und samstags ab 18.15 läuten die Kirchen den Sonntag ein, was man dort oben gut hören kann. Das klingt nicht jede Woche gleich: Zum einen läuten immer diejenigen Glocken, die am Sonntag vor dem Hauptgottesdienst zum Einsatz kommen. Und zum anderen ist das Geläut abgestimmt auf die Liturgie.

In der Weststadt läuten die evangelische Christuskirche und die katholische Bonifatiuskirche jeweils viertelstündlich, die einzelnen Glockenschläge sind dabei aufeinander abgestimmt. Gestern zum Beispiel um 17.15 Uhr: Zwei Schläge kamen von der Christuskirche, dann direkt im Anschluss einer von Bonifaz. Wie funktioniert das?

Zunächst einmal: Man muss zwei verschiedene Systeme unterscheiden. Beim Uhrenschlag ist es so, dass ein Hammerwerk installiert ist, das seitlich auf die Glocke fällt. Dahinter steht eine Uhr, die programmiert ist und die Schläge übernimmt. Nur beim Glockenläuten, das zu den Gottesdiensten einlädt, schwingt die Glocke hin und her.

Der Klang entsteht also unterschiedlich. Sie teilen aber den Eindruck, wonach die Schläge abgestimmt sind?

Dieses Bimm-Bamm-Bumm, wie Sie es beschreiben, ist im Idealfall abgestimmt, und in der Weststadt ist das zwischen Christuskirche und St. Bonifaz auch perfekt gelungen. Das liegt aber nicht an mir, obwohl mein Büro nicht weit von dort entfernt ist!

Ist die Weststadt da eine Besonderheit oder ist das zwischen den Kirchen allgemein so üblich?

Auch in anderen Stadtteilen ist das Glockengeläut von Protestanten und Katholiken abgestimmt, wenngleich das nicht überall so präzise wie in der Weststadt gelungen ist. In Handschuhsheim etwa erklingt das abendliche Gebetsläuten um 18 Uhr aus der St. Vituskirche und um 19 Uhr aus der Friedenskirche. In Heidelberg, aber auch deutschlandweit, hat man insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg das Glockenläuten zwischen den Kirchen abgestimmt.

Wieso ausgerechnet dann?

Nach dem Krieg fehlten vielerorts die Glocken, im Zuge der Neubeschaffung hat man sich darauf verständigt. Der Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen ordnet das Glockenläuten in Deutschland und berät dabei auch die Gemeinden. Das ökumenische Gremium wurde bereits in den 1920er-Jahren von den Kirchenverwaltungen eingesetzt. Es besteht bis heute, ich bin dort Mitglied. Das Gremium hat uns auch mit dem Projekt "Create Soundscape" beauftragt, um Jugendliche für Glocken zu begeistern. Das kann man sich wie eine klingende Landkarte vorstellen. Es ist Teil der Kampagne "Hörst du nicht die Glocken", für die wir auch eine Datenbank erstellen und die mit Bundesmitteln gefördert wird.

Ist das der Grund, weshalb Sie sich auch mit evangelischen Glocken auskennen?

Für die Datenbank habe ich mit meinem evangelischen Kollegen das Geläut von bisher 4000 Glocken aus ganz Deutschland zusammengetragen. Da hatte ich auch mit protestantischen Glocken zu tun. Viele Leute heutzutage wissen ja gar nicht mehr, warum die Glocken eigentlich läuten.

Nämlich?

Sie läuten morgens, mittags und abends zum Gebet, sie erinnern uns daran, in Gott geborgen zu sein – insbesondere dann, wenn es uns gar nicht gut geht. Im Gegensatz zum Gebetsruf des Muezzin wird hierbei kein Glaubensbekenntnis vermittelt, sondern es stellt lediglich eine Einladung dar.

Aus Glocken sind auch Rüstungsgüter gefertigt worden. Eben haben Sie schon den Verlust von Glocken im Zweiten Weltkrieg angesprochen. Wie viele Glocken fehlten hinterher?

Allein in der Erzdiözese Freiburg betrug der Glockenverlust 86 Prozent. Es ist aber ein häufiges Missverständnis, dass aus all diesen Glocken Rüstungsgüter gefertigt worden seien. Das kam zwar auch schon vor, gerade in früheren Zeiten, aber für die modernen Rüstungsgüter des Zweiten Weltkriegs kamen viele Glocken aufgrund ihrer Metalllegierung nicht in Frage. Vielmehr ging es den Nationalsozialisten darum, die Kirchen zum Schweigen zu bringen, indem man ihnen die Glocken nahm.

Was geschah mit ihnen?

Man lagerte sie in großen Depots, zum Beispiel im Hamburger Hafen. Im Zuge der Bombardierung durch die Alliierten wurde eine Großzahl der dort gelagerten Glocken zerstört. Die Glocken, die den Krieg überstanden, wurden entweder zurückgeführt oder dorthin gebracht, wo es nur noch wenige Glocken gab, etwa nach Mannheim.

Und in Heidelberg, haben wir da noch alte Glocken?

Vereinzelt: Heiliggeist hat als einzige Kirche ein vollständig historisches Geläut aus dem 18. Jahrhundert, Sankt Vitus hat noch eine Glocke aus dem 18. Jahrhundert, die Jesuitenkirche eine aus dem 19. Jahrhundert. Das ist aber nicht so alt: Im Bistum gibt es Glocken, die 1000 Jahre alt sind. Heidelberg hat 22 Kirchen, jede hat durchschnittlich fünf Glocken. Von den rund 100 Glocken in Heidelberg sind etwa drei Viertel nach dem Krieg neu angeschafft worden.

Immer wieder werden auch Glocken gefunden, die mit Symbolen der nationalsozialistischen Ideologie wie mit Hakenkreuzen versehen sind. So eine Glocke ist zum Beispiel im pfälzischen Herxheim aufgetaucht. Haben Sie so etwas auch schon einmal gesehen?

Einmal habe ich eine Glocke gesehen, bei der die NS-Symbole weggeflext waren, aber das war nicht in Heidelberg. In katholischen Kontexten ist das Phänomen ohnehin seltener, wohl auch, weil deren Glocken Heiligen gewidmet sind, und einen heiligen Adolf gab es nie. Aber auch bei den Protestanten glaube ich solche Glocken in Heidelberg ausschließen zu können, da sie mit einem solchen Fund sicher offensiv umgehen würden.

In der Kirche Sankt Johannes in Rohrbach, in der Lutherkirche in Bergheim oder auch in der Jesuitenkirche in der Altstadt hängen bis heute Glocken, die nach dem Krieg von der Glockengießerei Schilling in Bergheim gegossen wurden. Wie häufig griff man in Heidelberg auf heimische Glocken zurück?

In den katholischen Kirchen stammen alle Glocken, die nach dem Krieg gekauft wurden, von Schilling, und bei den Protestanten ist es ebenfalls der überwiegende Anteil. Schilling war eine der besten Glockengießereien in Deutschland, der Glockengießermeister Friedrich Wilhelm Schilling goss Glocken für ganz Europa, und er war ein Perfektionist. In Nussloch allerdings ging auch mal etwas schief. Für die Pfarrkirche St. Laurentius produzierte Schilling dort das erste Geläut nach dem Krieg, und das Kupfer und Zinn hatten damals noch nicht die Reinheit, die sie später hatten. Verwendet wurde Schrott von U-Booten aus dem Mannheimer Hafen. Beim Guss kam es nach Angaben von Beteiligten zu Explosionen und auch zum Zusammenbruch von Kamin und Ofen.

Welche Kirche in Heidelberg hat eigentlich die meisten Glocken?

Die Jesuitenkirche ist das vielstimmigste Geläut. Ich glaube, dort hängen zehn Glocken.

Werden die Glocken eigentlich immer elektronisch gesteuert oder gibt es das auch noch, dass jemand am Seil zieht?

Der Uhrenschlag und das Gebetsläuten sind über eine Zeitschaltuhr programmiert. In ländlichen Regionen werden einzelne Glocken noch hin und wieder von Hand über ein Seil geläutet. In der Regel werden unsere Glocken von Läutemotoren angetrieben. Das Läuten zum Gottesdienst wird über einen Knopf gesteuert, so auch in Heidelberg. Der Mesner, Küster oder Kirchendiener ist dann vor dem Gottesdienst da und schaltet eine Kombination von Glocken über Knöpfe, so wie es der Liturgie und der Läuteordnung entspricht.

Moment, bitte. Was ist eine Läuteordnung? Regelt sie das Läuten in der Stadt oder in einer einzigen Kirche?

Die Läuteordnung gilt individuell in jeder Pfarrgemeinde, schließlich ist jede Glocke ein Unikat, und zusammen bilden die Glocken einer Kirche ein Gesamtinstrument mit einem unverwechselbaren Klangcharakter. Deshalb hat jede Kirche eine eigene Läuteordnung. An die muss man sich auch halten. Wenn einer vor dem Gottesdienst wild alle Knöpfe drückt, bin ich da als Glockeninspektor durchaus hintendran her.

Kam das denn schon vor?

Sicher, das geschah auch schon in Heidelberg, ich werde Ihnen aber nicht sagen, wo. Wenn mir so etwas zu Ohren kommt, rufe ich im Pfarrbüro an und stelle sicher, dass das nicht wieder passiert.

Und wenn Sie auf den Glockenschlag hören: Woran erkennen Sie, dass Weihnachten ist?

Weihnachten und Ostern sind diejenigen christlichen Feste, bei denen vor den Gottesdiensten alle Glocken geläutet werden: alte und junge, große und kleine, historische und moderne – auch solche, die vom Klang her nicht zusammenpassen. Der Klang ist hier nachgeordnet. Es geht darum, Jubel auszudrücken – angesichts von Jesu Geburt und seiner Auferstehung, und alle Glocken stimmen in diesen Jubel ein. Unsere Glocken sind ausschließlich für den kirchlichen Gebrauch bestimmt. Daher ist es nicht üblich, dass sie zu weltlichen Anlässen geläutet werden. Das Läuten an Silvester ist hierbei die Ausnahme: Auch dann erklingen um Mitternacht alle Glocken.