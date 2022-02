Heidelberh (jola). Im verkehrsberuhigten Bereich der Mühltalstraße werden ab Montag, 7. Februar, flexible Poller – für vier sogenannte Schutzzonen – und Fahrbahnverschwenkungen jeweils an der Ein- und Ausfahrt des Bereichs installiert. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärte, wird der Bereich bis einschließlich Mittwoch, 9. Februar, für den Verkehr gesperrt sein, nur Fußgänger können den Bereich zwischen der Kleinen Löbingsgasse und Bergstraße noch durchqueren.

Bereits 2018 war durch einen RNZ-Bericht bekannt geworden, dass die Stadt für diesen Bereich wegen der geringen Straßenbreite von teilweise unter fünf Metern und fehlenden Gehwegen die Einrichtung einer "unechte Einbahnstraße" plante. Die Einfahrt talabwärts sollte also gesperrt werden. In der Pressemitteilung erklärt die Stadt heute das Problem der Straße, die im Kinderwegeplan ausgewiesen ist: "Der Querschnitt der Mühltalstraße ist sehr eng, und dort sind keine Gehwege angelegt. Deshalb gab es in der Vergangenheit bereits des Öfteren kritische Situationen und Zwischenfälle zwischen Fußgängern – insbesondere Schulkindern – und Kraftfahrzeugführern."

Wegen massiven Widerstands einer neugegründeten Bürgerinitiative "Handschuhsheimer Hangbewohner", die Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt hatte, und aufgrund eines Votums gegen das Vorhaben im Bezirksbeirat legte die Stadt das Projekt allerdings auf Eis, obwohl das zuständige Amt bei dieser Entscheidung nicht an das Votum dieses Gremiums gebunden ist. Im Dezember 2020 – zwei Jahre nach dem ursprünglichen Bericht – hat die Stadt im Bezirksbeirat die Alternative der "Schutzzonen" vorgestellt. Für 50.000 Euro sollen bewegliche Poller nun die Fußgänger in dem verkehrsberuhigten Bereich, in dem sie laut Straßenverkehrsordnung Vorrang vor den Autos haben und Kinderspiele ausdrücklich erlaubt sind, vor den Fahrzeugen schützen. Die bislang "kritische Situation", so die Stadt, werde so verbessert. "Die von der Verwaltung favorisierte Einrichtung einer ,unechten’ Einbahnstraße hatte hingegen keine Zustimmung erhalten", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Während der Bauarbeiten können Auto- und Radfahrer über Bergstraße – Kapellenweg – Steubenstraße – Dossenheimer Landstraße (vor Tiefburg) ausweichen. Die Buslinie 38 wird ebenfalls umgeleitet. Die Haltestellen Erich-Hübner-Platz und Bachlenz können nicht bedient werden.