Von Holger Buchwald

Heidelberg. Noch im ersten Halbjahr wird die Gaisbergstraße in der Weststadt zur Fahrradstraße. Das teilte der Fahrradbeauftragte Jochen Sandmaier den Stadträten in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses mit.

Für die Autofahrer heißt das: illegales Gehwegparken wird künftig unterbunden. Denn besonders für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen ist derzeit auf den schmalen Bürgersteigen zu wenig Platz. An der Hangseite werden zwischen der Dantestraße und Schlosserstraße deshalb Halteverbotsschilder aufgestellt. Dadurch fallen etwa 40 Abstellmöglichkeiten weg.

"Wissen die Anwohner, dass die Stellplätze wegfallen?", wollte Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß wissen. Doch Sandmaier sagte, dass die Anrainer nur über den Beginn der Bauarbeiten informiert werden müssten: "Es ist nicht notwendig, sie daran zu erinnern, dass sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten müssen. Schließlich fallen ja nur illegale Parkplätze weg."

Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) und Felix Grädler (Grüne) glauben hingegen, dass sich die Stadtverwaltung durch dieses Vorgehen viel Ärger einhandeln wird. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck widersprach dieser Einschätzung: "Die Beschwerdebriefe haben wir doch längst in der Post. Und diese Mogelpackung, dass das nichts miteinander zu tun hat, müssen wir den Leuten nun wirklich nicht auftischen."

Bis zu 7000 Menschen täglich nutzen an Spitzentagen diese wichtige Radachse vom Schulzentrum Mitte in der Südstadt ins Zentrum Heidelbergs. Ein Problem sehen die Stadträte im Abschnitt zwischen Eisengreinweg, der an der Shell-Tankstelle beginnt, und der Gaisbergstraße. Denn dort müssen die Radler, unter ihnen viele Jugendliche und Kinder, den Steigerweg und die Dantestraße queren, auf denen Tempo 30 gilt.

An dieser unübersichtlichen Kreuzung sollten die Zweiräder Vorfahrt bekommen, so ein Antrag der Grünen-Fraktion. Oberbürgermeister Eckart Würzner versprach, diese Überlegungen in die Planungen mit aufzunehmen. "Diese Vorschläge sind erwägenswert", so Würzner: "Aber nicht ganz einfach umzusetzen."

Überhaupt, so Würzner, sei an dieser Stelle einiges im Fluss. So soll auch der Alois-Link-Platz mittelfristig aufgewertet werden. Der historische Kiosk an dieser Stelle ist seit Jahren verwaist. Eine Mehrfachbeauftragung von Architekten ergab keine sinnvolle Idee. Doch der Bezirksbeirat Weststadt empfahl nun, dort einen Treffpunkt für Fahrradfahrer mit Mini-Werkstatt einzurichten.

"Ob das möglich ist, wird derzeit ausgelotet", versprach Baubürgermeister Jürgen Odszuck. "Wir sind an dem Thema dran." Und Christoph Rothfuß (Grüne) schlug in diesem Zusammenhang vor, auch den Nikolausweg für den Autoverkehr zu sperren. Denn dann sei im Steigerweg auch weniger los.