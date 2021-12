Von einem Grundstück an der Speyerer Straße aus wird derzeit ein Abwasserkanal in Richtung Bahnstadt gepresst. Foto: Philipp Rothe

Von Manfred Ofer

Heidelberg. Welchen Herausforderungen muss sich die Stadt im Rahmen der Entwicklung in der Bahnstadt stellen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, unternahmen Verantwortliche des Heidelberger Vorzeigeprojekts am vergangenen Freitag einen Baustellenbesuch. Ausgangspunkt war der Standort einer aufwendigen Kanalbaumaßnahme. Ein Bohrverfahren in sieben Metern Tiefe, dessen Fertigstellung im Oktober 2022 geplant ist.

Bei einem Besuch auf der Baustelle über und unter der Erde macht sich Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten in der Bahnstadt. Foto: Philipp Rothe

In der Bahnstadt findet derzeit im Zuge der Stadtteilentwicklung ein Kanalvortrieb statt. Dieser ist erforderlich, weil ein bestehender großer Kanal, der von der Gottlieb-Daimler-Straße bis zur Max-Jarecki-Straße reicht, nicht weiter genutzt werden kann. Über dem betreffenden Areal befinden sich Grundstücke, die ab 2023 von der Max-Jarecki-Stifung bebaut werden sollen. Aus statischen Gesichtspunkten dürfen Großkanäle allerdings nicht ohne eine aufwendige Sicherung überbaut werden. Folglich wird der bisherige Kanal, der unter den Privatgrundstücken liegt, zunächst verfüllt. Im Rahmen des Kanalvortriebs wiederum wird in sieben Metern Tiefe ein Abwasserkanal mit einer Länge von insgesamt 235 Metern und einem Durchmesser von rund zwei Metern gebaut. Beginn der Bauarbeiten war im Oktober. Die ersten 120 Meter des Kanals wurden bereits angelegt, und zwar im Bereich des zweiten Bauabschnitts der zukünftigen Newtonstraße. Sie soll einmal die Einsteinstraße mit der Speyerer Straße verbinden.

Der Kanal hat einen Durchmesser von zwei Metern und wird insgesamt 135 Meter lang. Foto: Philipp Rothe

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck machte sich nun vor Ort ein Bild vom Baufortschritt an der Speyerer Straße. "Wir wollten diesen Kanal schon lange im Zuge der Entwicklung der Bahnstadt bauen", machte er deutlich. Nur sei der bestehende Kanal im Weg gewesen. Die Bedeutung der Bahnstadt machte Odszuck an Zahlen fest: "Wir haben bereits Wohnraum für 5700 Menschen geschaffen." Insgesamt sollen einmal 6800 Menschen in Heidelbergs jüngstem Stadtteil wohnen.

Dafür sei aber eine adäquate Infrastruktur vonnöten, und zwar sowohl über als auch unter der Erde. Odszuck rechnete vor, dass sich unter dem Areal der Bahnstadt Abwasserkanäle mit einer Länge von rund 11.000 Metern befänden. "Nach der Fertigstellung wird auch der neue Großkanal in das gesamtstädtische Mischwassernetz mit Kanälen in einer Länge von insgesamt rund 500 Kilometern eingebunden werden", sagte er. Er sei optimistisch, dass der Zeitrahmen eingehalten werden könne.

"Im Moment liegen wir sogar noch etwas vor dem Bauzeitplan", betonte er. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des Kanals, der in westlicher Richtung hin zur Einsteinstraße vorangetrieben worden ist, stimme alles in allem zuversichtlich. Im Zuge der Baustellenbesichtigung ging man den Arbeiten dabei sprichwörtlich auf den Grund. Dabei gingen unter anderem Klaus-Peter Hofbauer, Leiter des Tiefbauamtes, und Vertreter der Koblenzer Firma Sonntag, die den Auftrag in Heidelberg ausführt, auf technische Details ein.

Hofbauer äußerte sich erfreut darüber, dass die Maßnahme bislang ohne Überraschungen und vor allem unfallfrei verlaufen sei. Der neue Kanal wird im offenen Schildbohrverfahren erstellt, eine Bauweise, bei der ein offenes Stahlschild in den Boden gepresst wird. Dafür werden die Kanalrohre aus Stahlbeton Stück für Stück hinter besagtem Schild in den Boden nachgeschoben. Abschließend wird der neue Kanal mit einer Trockenwetterrinne bestückt, die dazu dienen soll, auch in regenfreier Zeit Abwasser ohne Ablagerungen im freien Gefälle weiterzubefördern.

Der Strang, der von der Speyerer Straße über die Newton- bis hin zur Einsteinstraße verläuft, ist insgesamt rund 170 Meter lang. Eine weitere Vortriebsstrecke, die schräg unter der Speyerer Straße bis hin zur Gottlieb-Daimler-Straße verläuft, hat eine Länge von 65 Metern. Am Ende der Baumaßnahme sollen noch zwei kleinere Zulaufkanäle in offener Bauweise an den Großkanal angebunden werden.