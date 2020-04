In Zeiten von Corona bietet die Sozialwissenschaftlerin und Fitnesstrainerin Estelle Baumann ihre Kurse über das Internet an – die „Villa Sportiva“, ein Familienunternehmen in Neuenheim, muss geschlossen bleiben. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Fitnessstudios sind seit Mitte März geschlossen. In der "Villa Sportiva" in Neuenheim bietet Estelle Baumann (40) ihre Kurse jetzt online in Videos und Live-Workouts an – manchmal mit großem Equipment im Studio aufgenommen, manchmal gibt es Trainingsanleitungen aus ihrem Wohnzimmer. Wie das funktioniert, erklärt sie im Gespräch mit der RNZ.

Frau Baumann, wie ist das, wenn einem der Staat quasi das Unternehmen schließt?

Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Schlimmer als die Schließung ist aber, nicht zu wissen, wie und wann es weiter geht.

Hatten Sie schon etwas geahnt?

Ich habe mir die Fallzahlen der Infektionen sowie die Konsequenzen in anderen Ländern angeschaut und wusste, dass auch bei uns etwas kommen wird.

Hatten Sie Angst vor einem Mitgliederschwund?

Ja, total. Ich habe mich schon vorher über die rechtliche Seite informiert, habe hochgerechnet, was wir verkraften können, und habe mich mit unserer Hausbank in Verbindung gesetzt und versucht, alles einzuleiten für einen möglichen Kredit, damit wir überleben können. Gleichzeitig gibt es natürlich keine Neuanmeldungen, die wir normalerweise zu dieser Jahreszeit haben.

Jetzt gibt es Video-Unterricht für die Mitglieder. War diese Umstellung kompliziert? Macht das sogar Spaß?

Das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich hatte großes Glück, dass ich Equipment, Software und Grundwissen hatte, weil ich schon Fotos und Videoclips für Trainer-Ausbildungen angefertigt habe. Sonst wäre ich wohl verzweifelt. Weitere Trainer aus meinem Studio sind noch dabei, so dass wir täglich abwechslungsreiche Videos auch hinsichtlich der körperlichen Anstrengung gut hinbekommen.

Anstrengung bei Fitnesstrainern? Ist das anders als im Studio?

Es ist eine andere Art der Anstrengung. Bei Videos muss man das komplette Training mitmachen, alle Anweisungen verbal geben und die Übungen sauber und in der richtigen Perspektive zeigen. Das Training der Teilnehmer genau zu verfolgen und gegebenenfalls taktil zu korrigieren, wie ich es normalerweise in meinen Kursen mache, ist nicht möglich.

Und der Unterricht funktioniert auf Video?

Videos über Vimeo zur Verfügung zu stellen, ist kein Problem. Aber die Live-Workouts gehen über Zoom, das ist datenschutzrechtlich in der Kritik, einzelne Teilnehmer dürfen das von ihrem Arbeitgeber aus auf dem Computer zuhause nicht nutzen. Ich habe aber noch keine Alternative, die einfach zu bedienen ist, und ich will ja, dass es leicht verständlich und kostenlos ist, und dass die Mitglieder nicht erst Facebook oder Instagram beitreten müssen. Mit der Qualität der Live-Übertragung bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Ich wollte mir beispielsweise eine bessere Webcam kaufen, aber es gibt keine mehr. Erst in einigen Wochen wieder.

Wie haben denn die Mitglieder auf das Angebot reagiert?

Alle sind superglücklich und dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Das gibt ihnen eine Art Normalität, dass sie meine vertraute Stimme hören und Übungen sehen und sich bei den Live-Workouts auch gegenseitig sehen können – fast wie im Studio. Sport ist auch in dieser Situation enorm wichtig, gerade in der Quarantäne fehlt vielen die Bewegung, und Experten warnen bereits vor den Folgen des Bewegungsmangels durch das Homeoffice. Es gibt auch Mitglieder, die sagen, sie brauchen das Online-Angebot nicht, wollen aber weiter die Mitgliedsgebühr bezahlen. Die meisten sind solidarisch mit uns und helfen, wo sie können.

Wie viele machen denn zuhause mit?

Ich glaube, das Angebot wird sehr viel genutzt. Die Statistik von Vimeo zeigt, dass die Videos schon 1300 Mal angeklickt wurden, und bei den Live-Workouts habe ich schon 30 oder 40 Teilnehmer dabei gehabt.

Jeden Tag mindestens ein Video. Gehen da mal die Ideen aus?

Ich habe noch eine Menge Ideen. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, denn man hat nicht so viele Möglichkeiten wie im Studio. Wir haben zum Beispiel schon Wasserflaschen und Handtücher als Trainingsgeräte genutzt.

Funktioniert in Corona-Zeiten das Personal Training?

Theoretisch dürfte man es machen mit zwei Metern Abstand, die Auflagen wurden allerdings immer weiter verschärft. Ich biete zurzeit keines an im Studio. Aber Personal-Training funktioniert auch sehr gut online!

Was bleibt, wenn alles wieder normal wird?

Es bleibt auf jeden Fall ein ganz tolles Gefühl. Es ist schön, so viel positives Feedback zu bekommen. Es bleibt die Erfahrung, dass die Mitglieder uns die Stange hielten und mit uns da durchgingen. Ich habe jetzt auch viel mehr persönlichen Kontakt mit den Teilnehmern, die bisher nicht in meinen Stunden waren. Vielleicht sind künftig die Kurse ganz anders gemischt? Es bleibt natürlich auch eine riesige Datenbank an Online-Videos. Und wir nutzen die Zeit, um das Studio zu renovieren. Gleich am ersten Tag der Schließung ging es los, und wir hoffen, bald wieder in neuem Glanz zu eröffnen.