Wochenmärkte dürfen weiter stattfinden. Bei Regenwetter, wie am Samstag in Neuenheim, wird der geforderte Abstand dort leichter eingehalten: Es kommen weniger Besucher. Foto: Rothe

Heidelberg. (kaz) Gute Nachrichten sind zurzeit rar – aber es gibt sie noch. Diese ist vor allem für Verkäufer auf den Wochenmärkten interessant. Sie sind meistens sehr früh auf den Beinen, danach stundenlang im Einsatz und müssen zwischendurch auch mal auf die Toilette. Allerdings sind seit dem 17. März alle öffentlichen Toiletten wegen der Corona-Krise geschlossen. Nun hat die Stadtverwaltung für die Markttage mobile Dixi-Toilettenkabinen bestellt, die nach jetzigem Stand rechtzeitig bei den Wochenmärkten in allen Stadtteilen aufgestellt werden können.

Auf die Situation hatte Silke Bauer aus Helmstadt-Bargen die RNZ aufmerksam gemacht. Der dortige Weilerhof ist mit Puten-Spezialitäten auf mehreren Märkten in der Stadt vertreten: in Neuenheim, Ziegelhausen, Rohrbach und beim Nachmittagsmarkt auf dem Ebertplatz in der Altstadt. Bauer ist zwar nicht selbst vor Ort, weiß aber, wie sich ihr Personal und die Kollegen bisher bezüglich der Notdurft arrangierten: War kein öffentliches WC in der Nähe, ging man auch mal ins nächste Café und bedankte sich für das Entgegenkommen mit einer Kleinigkeit vom Marktstand.

Nachdem Cafés und öffentliche Toiletten vorerst geschlossen sind, geht es nun um Alternativen. Die Toi Toi & Dixi Sanitärsysteme GmbH mit Sitz in Karlsruhe und Niederlassung in Wiesloch hat zur Zeit sehr viel zu tun, wie das Unternehmen auf RNZ-Anfrage mitteilte. Die Lieferzeit hat sich demnach auf bis zu drei Tage erhöht. Bisher dauerte es von der Bestellung bis zur Lieferung bei Bedarf nur 24 Stunden. Dixi-Klos gibt es in vielen Varianten. Alle können mit Spendenbehältern für Desinfektionsmittel oder kleinen Handwaschbecken ausgestattet werden. Natürlich hat das Ordnungsamt solche Hygiene-Vorrichtungen direkt mitbestellt.

Wochenmärkte dienen während der Corona-Krise der Grundversorgung, weil sie unter freiem Himmel stattfinden und die Ansteckungsgefahr dort als geringer eingestuft wird als etwa in der Warteschlange vor der Kasse im Supermarkt. Dort gibt es inzwischen Signalstreifen, die an den Kassen zum Abstand halten auffordern. An den Ständen auf den Wochenmärkten wird inzwischen ebenfalls auf die Verhaltensregeln hingewiesen. Auch dort gilt: Abstand halten!